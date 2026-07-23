Ile Maurice: Une jeune femme piégée, agressée et dépouillée

Une aide-soignante de 24 ans a vécu une terrible mésaventure après avoir répondu à ce qu'elle pensait être une offre d'emploi. Les faits se sont produits le mardi 21 juillet. Vers 14 heures, un ami l'a contactée pour lui proposer un emploi de garde-malade auprès d'une femme résidant à Sainte-Croix, lui expliquant que cette dernière recherchait une aide-soignante pour s'occuper de sa mère malade. Il est ensuite venu la chercher à son domicile en fin d'après-midi. En raison de la relation de confiance qui les unissait, la jeune femme a accepté sans hésiter.

Ils sont arrivés vers 20 heures dans une maison située à Karo Kalyptis, à Sainte-Croix. Son accompagnateur lui a demandé d'entrer, une femme l'a accueillie en lui indiquant que sa mère malade se trouvait à l'intérieur.

Une fois dans la maison, la victime a toutefois constaté qu'il n'y avait personne. C'est alors que la femme l'aurait poussée sur un lit avant de la menacer. L'auteure présumée de l'agression lui aurait ensuite arraché deux chaînes en or avec leurs pendentifs ainsi que son téléphone portable. Elle lui aurait également asséné plusieurs coups de poing au visage et blessée à la joue droite avec un couteau. La jeune femme a aussi été atteinte au bas-ventre. Malgré ses blessures, elle est parvenue à prendre la fuite et à solliciter de l'aide. Elle a été transportée à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, Port-Louis, où elle a reçu les soins nécessaires.

Le préjudice est estimé à environ Rs 50 000. Les objets volés sont identifiables. Une enquête a été ouverte afin d'identifier et de retrouver l'auteure présumée de cette agression.

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