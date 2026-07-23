Ile Maurice: Mort-né - Un accompagnement renforcé des familles endeuillées

Face aux préoccupations suscitées par les mortinaissances, le gouvernement affirme renforcer l'accompagnement médical, psychologique et social des familles touchées. Répondant à une question du député Nitin Prayag, le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a indiqué que les principes d'une politique nationale de soutien aux familles confrontées à une perte de grossesse sont déjà intégrés dans la National Sexual and Reproductive Health Policy 2022-2027, élaborée avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé.

Le ministre a précisé qu'une mortinaissance est définie comme le décès d'un bébé après 28 semaines de grossesse. Il a souligné que ces drames ont des conséquences émotionnelles importantes et que leurs causes sont multiples, allant de l'hypertension ou du diabète maternels aux anomalies foetales, en passant par des complications placentaires.

Selon les chiffres communiqués, le nombre de mortinaissances est passé de 141 cas en 2020 à un chiffre provisoire de 105 en 2025, tandis que 97 cas sont projetés pour 2026 sur la base des données disponibles de janvier à avril.

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Anil Bachoo a également annoncé que son ministère étudie la mise en place d'un programme national de surveillance des décès maternels et périnataux afin d'analyser systématiquement chaque cas et d'améliorer la qualité des soins.

En question supplémentaire, Nitin Prayag a demandé si le ministère de l'Égalité des genres collaborait avec celui de la Santé sur cette politique. Le ministre a répondu par l'affirmative, précisant que des réunions régulières ont lieu entre les deux ministères afin de coordonner leurs actions.