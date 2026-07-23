Tunisie: Incendies - Environ 4400 hectares de superficies forestières ravagées

Tunis — Environ 4400 hectares de superficies forestières ont été ravagées par les incendies entre le 1er mai et 23 juillet 2026, contre 2705 hectares durant la même période de l'année dernière, a affirmé jeudi, le Directeur Général des Forêts de Tunisie au ministère de l'Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Naoufel Ben Haha.

En effet, 75 incendies ont été récences dans les forêts et 108 incendies ont été enregistrés dans les maquis, touchant notamment, les gouvernorats de Zaghouan (905 hectares ravagés), Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, a fait savoir le responsable dans une interview accordée à l'Agence TAP. Il s'agit principalement, des forêts de chênes lièges et de pin d'Alep qui revêtent une importance socioéconomique particulière pour les habitants, pour lesquels elles constituent une source de revenue.

Au cours des trois derniers jours, les principaux incendies ont été enregistrés à Ghar El Melh et Rafraf (gouvernorat de Bizerte) avec 300 hectares ravagés, à Cap Negro (gouvernorat de Béja) où ils ont endommagé 300 hectares, ainsi qu'à Sakiet Sidi Youssef (gouvernorat du Kef) où 2000 hectares sont partis en fumée alors que l'incendie n'est pas encore maitrisé à cause des vents.

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A cet égard, la direction générale des forêts a participé à 917 opérations d'extinction de feu dans les forêts, les superficies réservées aux grandes cultures et les décharges, contre 620 interventions, au cours de la même période de 2025, a indiqué le responsable.

Il a par ailleurs, souligné que dans le cadre des préparatifs de la saison estivale marquée par la multiplication des incendies de forêt, le département de l'agriculture a déployé depuis le mois de mars dernier, des efforts pour assurer l'aménagement des pistes, des infrastructures et des tranchées pare-feu et a acquis deux bulldozers pour renforcer les engins destinés à lutter contre le feu. Toutefois, les pluies locales enregistrées, après, le mois de mars à contribué à rendre les plantes forestières plus denses dans des zones qui ont été déjà nettoyées par les équipes de la direction générale des forêts, a-t-il précisé.

Evoquant les causes des incendies, Ben Haha a souligné qu'elles sont principalement, dues à des facteurs humains à travers des actes criminels prémédités ou par négligence, outre les conditions climatiques extrêmes enregistrées en Tunisie et dans la région depuis plus d'une semaine.

Le responsable a mis l'accent, à ce propos, sur l'importance de la prise de conscience environnementale et l'adoption d'un comportement responsable dans les forêts, faisant savoir que des équipes de bénévoles seront mobilisées pour effectuer des campagnes de sensibilisation dans ce domaine.

Interrogé par l'Agence TAP sur la remise en état de forêts endommagées, le responsable a mis l'accent sur deux protocoles, dont le premier compte sur la régénération naturelle pour certaines variétés (pin d'Alep) parallèlement au suivi et la sécurisation. Ce protocole peut durer trois ans alors que le deuxième compte sur le reboisement pour d'autres variété (chênes lièges) après la récupération des terres endommagées. Le processus de reboisement débutera au mois de novembre 2026 et se poursuivra jusqu'au mars 2027 pour ce qui des superficies qui ont été ravagées en été 2025, a-t-il précisé notant cependant, que la restauration complète de l'équilibre d'un écosystème forestier après un incendie prend entre 30 et 80 ans.

Ben Haha a mis l'accent par ailleurs, sur le manque des moyens humains et matériels, citant à titre d'exemple la baisse du nombre des agents forestiers qui a atteint 4000 personnes en 2026, contre 14 000 au cours de la période 2022/2023, outre le nombre le recul de nombre de cadres à 260 personnes seulement, alors que le pays . Nous avons 5,3 millions d'hestares de paturages et de forêts, donc soit un agent forestier pour chaque mille hectare.

Il a également, pointé du doigt le vieillissement du parc des camions d'extinction dont le nombre s'élève à 140 camions et le manque enregistré au niveau du nombre des chauffeurs et des engins lourds (11 dont 6 bulldozers).

A cet égard, le département prévoit dans le cadre de ses orientations stratégiques pour la prochaine période (2026/2036) la modernisation de son système de suivi et de contrôle, à travers la mise en ligne de plateformes digitales d'information en faveur des citoyens pour leur permettre de contribuer aux efforts de lutte contre ce phénomène, a-t-il fait savoir, précisant que ces dispositifs basés sur les nouvelles technologies et l'Intelligence artificielle sont actuellement en phase de tests et ce outre le renouvellement du parc de la direction générale des forêts et la programmation de l'acquisition de canadairs.

La Tunisie fait face depuis plus d'une semaine, à des températures extrêmes avec des maximales de plus de 45°C, dans la plupart des régions, provoquant des incendies et des coupures d'eau et d'électricité un peu partout dans le pays.