Tunisie: Ahmed Shiba donne le coup d'envoi de la 2e édition du Festival international des ARTs populaires d'Oudhna devant un public conquis

Le mercredi 22 juillet 2026, le Théâtre antique d'Oudhna a vibrant au rythme de la soirée inaugurale de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna. C'est le chanteur populaire égyptien Ahmed Shiba qui a ouvert le bal lors d'un concert remarquable, marqué par un enthousiasme débordant. Cette première soirée a illustré avec éclat la rencontre entre patrimoine plurimillénaire et création artistique, confirmant la place grandissante de cet événement parmi les rendez-vous culturels majeurs de l'été en Tunisie.

Un cadre majestueux empreint d'histoire

Le site archéologique d'Oudhna compte parmi les plus prestigieux témoignages de la civilisation romaine en Tunisie. Il abrite un patrimoine architectural exceptionnel, dominé par son célèbre théâtre antique, l'un des plus beaux espaces scéniques à ciel ouvert du pays. Ce décor grandiose offre un écrin unique aux spectacles vivant, où se mêlent la magie du lieu et la mémoire de l'Histoire.

L'organisation de cette édition s'inscrit dans une politique culturelle ambitieuse visant à :

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* Valoriser le patrimoine matériel et immatériel en redonnant vie aux sites archéologiques par l'art.

* Transformer ces monuments en espaces vivants, accessibles à un large public de toutes générations.

* Dynamiser le tourisme culturel et renforcer le rayonnement de la Tunisie à l'échelle nationale et internationale.

Succès populaire et ambiance survoltée.

La cérémonie d'ouverture a enregistré une affluence record, affichant complet bien avant le début du spectacle. Des milliers d'amateurs de musique populaire, venus des quatre coins de la Tunisie ainsi que de l'étranger, ont fait le déplacement pour la toute première prestation d'Ahmed Sheba sur la scène d'Oudhna.

Dès son entrée en scène, l'artiste a su capter l'auditoire. Le public a repris en choeur ses plus grands succès, notamment :

* « Ah Law La'abt Ya Zahr »

* « Ana Mesh Fady Lakom »

Proposant une prestation alliant authenticité et émotion, Ahmed Shiba a également rendu hommage aux géants de la chanson arabe en interprétant des classiques d'Abdel Halim Hafez et de Sabah. Sa maîtrise technique et sa générosité sur scène ont pleinement justifié le choix de la direction du festival d'en faire la tête d'affiche de cette inauguration.

Une organisation exemplaire et des perspectives prometteuses

La soirée s'est déroulée dans des conditions optimales grâce à une organisation sans faille, témoignant du professionnalisme et de l'engagement des équipes techniques et des partenaires locaux.

Le succès retentissant de ce lancement confirme la trajectoire ascendante du Festival international des arts populaires d'Oudhna. Bien plus qu'un simple rendez-vous musical, il s'impose comme un espace de dialogue interculturel et un projet structurant qui fait revivre le patrimoine à travers la création contemporaine, consolidant ainsi la position d'Oudhna en tant que destination culturelle et touristique incontournable.