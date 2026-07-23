Tunisie: Trafic de drogue - Démantèlement d'un réseau opérant entre le pays et la France

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les services de la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants de Sousse, relevant de la sous-direction de lutte contre les stupéfiants d'El Gorjani, ont démantelé un réseau criminel actif entre la Tunisie et la France, spécialisé dans l'importation, le transport et le trafic de stupéfiants.

Selon les premiers éléments de l'enquête, cette opération est le fruit de plusieurs semaines d'investigations menées par les unités spécialisées. Les enquêteurs ont tendu une embuscade à l'un des principaux suspects dans une localité située aux environs du gouvernorat de Mahdia, où il a été interpellé en possession d'environ 5 000 comprimés d'ecstasy.

Dans le prolongement de cette intervention, les forces de sécurité ont perquisitionné plusieurs domiciles utilisés par les membres présumés du réseau dans la même région. Les opérations ont permis la saisie de sommes d'argent provenant, selon les enquêteurs, des revenus générés par le trafic de stupéfiants.

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Plusieurs individus soupçonnés d'appartenir à cette organisation criminelle ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'identifier les autres membres du réseau, d'établir l'étendue de ses ramifications et de déterminer l'ensemble de ses activités en Tunisie et à l'étranger.

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