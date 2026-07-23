Tunisie: Le ras-le-bol éclate à Nabeul - Routes bloquées et manifestations contre les coupures d'eau et d'électricité

Les protestations se sont multipliées mardi et mercredi dans plusieurs localités du gouvernorat de Nabeul, où des habitants ont manifesté contre les coupures prolongées d'eau potable et d'électricité, appelant les autorités à intervenir en urgence pour mettre fin à une situation devenue, selon eux, insoutenable.

À Ghormane, dans la délégation d'El Haouaria, des habitants se sont rassemblés mercredi sur la route régionale n°26 afin d'exprimer leur exaspération face à une interruption de l'approvisionnement en eau qui dure depuis plus de trois jours, alors que la région est confrontée à une vague de chaleur.

Dans une déclaration à l'agence TAP, l'activiste de la société civile Rami Trabelsi a indiqué que les habitants espèrent une intervention rapide des autorités centrales afin de mettre en oeuvre des solutions durables à un problème qui porte atteinte à leur droit à un approvisionnement régulier en eau potable.

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Il a ajouté que la situation est devenue particulièrement préoccupante dans la délégation d'El Haouaria, où les coupures répétées d'eau et d'électricité peuvent se prolonger pendant plusieurs jours. Selon lui, les agriculteurs figurent parmi les plus durement touchés, les interruptions d'électricité paralysant le fonctionnement des puits d'irrigation.

La localité d'Ennechaa, relevant également de la délégation d'El Haouaria, a connu mardi un mouvement de protestation au cours duquel des habitants ont bloqué la route reliant El Haouaria à Tunis afin de dénoncer les interruptions répétées de l'alimentation en eau potable et d'exiger une intervention des autorités.

Mercredi, d'autres protestations ont été enregistrées sur la route reliant Nabeul à Hammamet. Des habitants de la localité d'El Kharrouba y ont exprimé leur mécontentement face à la persistance des coupures d'eau et d'électricité, qui durent parfois de longues heures.

Des rassemblements similaires avaient déjà eu lieu la veille dans les délégations de Nabeul et de Korba, où les habitants réclamaient également le rétablissement normal de l"approvisionnement en eau et en électricité.