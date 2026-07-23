Tunisie: Gabès - Deux vacanciers bloqués en mer secourus par la protection civile

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les équipes de secours et d'intervention relevant de la direction régionale de la Protection civile de Gabès ont réussi à porter secours à deux vacanciers qui s'étaient aventurés au large sur une chambre à air, à environ deux milles nautiques de la plage « Arbi ».

Dans un communiqué rendu public, la direction régionale de la protection civile de Gabès a précisé que les équipes de terrain ont déployé un canot pneumatique pour intercepter et évacuer les deux personnes en toute sécurité, après qu'elles se sont retrouvées entraînées loin du rivage.

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