Tunisie: Gabès - Deux vacanciers bloqués en mer secourus par la protection civile

Les équipes de secours et d'intervention relevant de la direction régionale de la Protection civile de Gabès ont réussi à porter secours à deux vacanciers qui s'étaient aventurés au large sur une chambre à air, à environ deux milles nautiques de la plage « Arbi ».

Dans un communiqué rendu public, la direction régionale de la protection civile de Gabès a précisé que les équipes de terrain ont déployé un canot pneumatique pour intercepter et évacuer les deux personnes en toute sécurité, après qu'elles se sont retrouvées entraînées loin du rivage.