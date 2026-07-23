Tunisie: À télécharger - Le guide officiel de la STEG sur les batteries de stockage pour installations solaires

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé, mercredi 22 juillet 2026, que les clients résidentiels équipés d'installations photovoltaïques raccordées à des onduleurs hybrides sont désormais officiellement autorisés à installer des batteries de stockage d'énergie. Cette mesure, qualifiée de "stratégique" par l'entreprise, vise à renforcer le recours aux énergies renouvelables tout en améliorant la résilience des ménages face aux interruptions temporaires de l'alimentation électrique.

Dans un communiqué, la STEG souligne que cette décision intervient dans un contexte marqué par des températures exceptionnellement élevées et une forte sollicitation du réseau électrique national. Grâce à ces batteries, les particuliers disposant de panneaux solaires pourront continuer à alimenter leur habitation à partir de l'énergie préalablement stockée, y compris lors des coupures temporaires de courant liées aux opérations de délestage.

La société précise toutefois que l'installation de ces systèmes devra impérativement respecter les exigences techniques en vigueur afin de garantir la sécurité des agents intervenant sur le réseau, de protéger les équipements des abonnés et d'assurer la fiabilité des installations.

Dans le même cadre, la STEG a mis à la disposition du public un référentiel technique de plus de 140 pages, rédigé en français. Ce document s'adresse aux particuliers, aux services techniques de l'entreprise ainsi qu'aux installateurs agréés.

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Le guide détaille notamment les conditions techniques et les spécifications minimales applicables à la conception, à l'installation, à la mise en service, à l'exploitation et à la maintenance des systèmes de stockage d'énergie associés aux installations photovoltaïques résidentielles. Il constitue désormais le document de référence pour tout projet de ce type en Tunisie.