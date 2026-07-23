Tunisie: Une installation solaire de 3 kW avec batterie coûte près de 20 000 dinars, selon la Conect

Le coût d'installation d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 3 kilowatts (kW) couplée à un système de stockage s'élève à environ 20 000 dinars. C'est ce qu'a indiqué Moez Aziza, Président du Groupement professionnel des énergies renouvelables relevant de la Confédération des Entreprises Ccitoyennes de Tunisie (CONECT).

Invité ce jeudi 23 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, le responsable a précisé que le coût actuel d'une installation classique tourne autour de 10 000 dinars. Toutefois, avec l'ajout de batteries de stockage, la facture globale passe du simple au double pour frôler les 20 000 dinars.

Un appel à la baisse des taxes

Moez Aziza a révélé que les taxes représentent près de 50 % du coût total de ces équipements. Face à ce constat, il a exhorté les autorités à réduire la pression fiscale afin de rendre ces installations accessibles aux citoyens. Selon lui, cette mesure permettrait non seulement de démocratiser la production et le stockage d'électricité individuelle, mais aussi d'alléger la pression sur la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), particulièrement durant les pics de consommation estivaux.

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Détaillant le prix des équipements, le président du groupement a expliqué que le coût des batteries de stockage varie en fonction de leur capacité. À titre d'exemple, une batterie de 5 kW oscille entre 4 000 et 5 000 dinars, pour une autonomie limitée qui ne couvre que deux à trois heures de consommation.

Il a enfin annoncé qu'une réunion se tiendra lundi prochain à l'invitation du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie afin de pencher sur l'ensemble de ces enjeux.