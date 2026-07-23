Tunisie: Changement climatique - Reboiser et promouvoir les énergies renouvelables

Face à l'amplification du dérèglement climatique, la restauration du couvert végétal s'impose comme une urgence nationale. Le reboisement constitue en effet un levier naturel majeur pour limiter les impacts du réchauffement, à condition de mener ces actions aussi bien dans les massifs forestiers que dans les zones urbaines.

C'est ce qu'a rappelé le professeur de géographie et de climatologie, Zouhair Hlaoui, ce jeudi 23 juillet 2026, lors d'une intervention sur les ondes de la Radio Nationale. Le spécialiste y a expliqué que les arbres jouent un rôle crucial pour capter les gaz à effet de serre et faire baisser les températures.

Au-delà de la végétalisation, l'expert en climatologie a insisté sur la nécessité d'encourager le recours aux énergies renouvelables dans l'ensemble des secteurs stratégiques, notamment l'agriculture, l'industrie, la santé et le commerce.

En conclusion, l'expert a souligné l'urgence pour la Tunisie d'anticiper les évolutions climatiques à venir, recommandant de prendre en compte systématiquement les projections environnementales futures lors du lancement de tout nouveau projet.