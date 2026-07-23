Tunisie: Incendie à Dougga - Le site archéologique de l'UNESCO n'a subi aucun dommage, selon le festival

La direction du Festival international de Dougga a assuré, dans un communiqué publié à la suite du concert donné mercredi soir par le chanteur Lotfi Bouchnak, qu'aucun dommage n'a été enregistré au site archéologique de Dougga après l'incendie survenu à proximité des lieux.

Selon le communiqué, le feu s'est déclaré à environ deux kilomètres du site archéologique, en dehors de son périmètre immédiat. Grâce à l'intervention rapide des unités de la Protection civile, appuyées par les différents services de sécurité, l'incendie a été maîtrisé en peu de temps, sans affecter le monument historique ni les oliveraies environnantes.

La direction du festival rappelle que le site archéologique de Dougga, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et placé sous la tutelle de l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle, fait l'objet de mesures strictes de protection. Elle affirme que l'ensemble des normes de sécurité et de préservation du patrimoine ont été rigoureusement appliquées avant, pendant et après le spectacle, en coordination avec les autorités compétentes.

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Le communiqué souligne également que le déroulement du concert n'a pas été perturbé et salue le professionnalisme ainsi que le sens des responsabilités dont a fait preuve Lotfi Bouchnak tout au long de la soirée. La direction du festival réaffirme, à cette occasion, son estime pour le parcours artistique et l'engagement national du chanteur.

Enfin, les organisateurs condamnent les "campagnes de dénigrement, de désinformation et les attaques" visant aussi bien l'artiste que le festival. Ils invitent le public et les médias à privilégier les sources officielles et à vérifier les informations avant leur diffusion, afin de préserver la crédibilité de l'action culturelle et de garantir une information fiable.