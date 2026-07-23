Tunisie: Collision entre un véhicule tunisien et une voiture algérienne à Kébili - Un décès et plusieurs blessés

Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées mercredi 22 juillet dans un grave accident de la circulation sur la route nationale reliant les gouvernorats de Kébili et Gabès, au niveau de la localité de Saïdan, dans la délégation de Kébili-Nord.

Selon les premiers éléments, l'accident s'est produit à la suite d'une collision frontale entre une voiture immatriculée en Tunisie, qui circulait en direction de la ville de Kébili avec à son bord le conducteur et un passager, et un véhicule immatriculé en Algérie transportant une famille algérienne.

Le conducteur de la voiture tunisienne a succombé à ses blessures sur les lieux de l'accident. Les autres occupants des deux véhicules ont été blessés à des degrés divers.

Les victimes ont été prises en charge par les secours puis transférées à l'hôpital régional de Kébili pour recevoir les soins nécessaires. Selon une source médicale de l'établissement, certains blessés se trouvent dans un état grave, tandis que d'autres présentent des blessures de gravité moyenne.

Les circonstances exactes de l'accident n'ont pas encore été précisées.