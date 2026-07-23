Tunisie: Festival de Hammamet - Joseph Attieh fait vibrer le public avec plus de deux heures de souvenirs et de chansons

Les applaudissements persistent, l'impatience du public grondent et des bribes de refrains et de chansons commencent à peine à se faire entendre, chantés et répétés par le public, présent au théâtre plein air de Hammamet pour accueillir Joseph Attieh, l'icône libanaise des jeunes. La star s'est fait connaître grâce à sa participation très remarquée à la Star Academy libanaise. Un passage qui a propulsé sa carrière, 21 ans plus tôt.

Par une chaleur étouffante, les files d'attente commencent par se former tôt. La soirée s'annonce presque Sold Out : l'echos de ses chansons se dispersent parmi ses fans. Des chuchotis en choeur transportent les mélomanes présents.

L'artiste fait une apparition phare sur la scène du Festival International de Hammamet, son live raconte une mémoire, celle de ses débuts. Attieh chante « La Trouhi », la chanson qui l'a fait connaître lors de sa participation à la Star Academy. Vainqueur de la 3eme édition, cette victoire fut le début de sa carrière prolifique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les chansons les plus célèbres se sont succédé comme « Baghdada », « Habbit Ayounek » ou « Maghroum ». L'artiste n'a pas puisé que dans son registre, il a également joué des reprises qui l'ont fait connaître et qu'il maîtrise parfaitement bien comme « Taab El Chawk », « Mawhoum ». Il a enchaîné avec des reprises phares de Fayrouz, hommage à la chanson arabe avant d'aller jusqu'à construire des liens en chanson entre le Liban et la Tunisie. « Jaaari y'a Hammouda » d'ahmed Hamza, le morceau tunisien culte, a été interprété par le chanteur. Tout un répertoire sur plus de 2h de live.

La soirée a répondu au slogan phare de cette édition anniversaire « Endless Memories ». Toutes les composantes nécessaires étaient réunies pour que Joseph Attieh s'imprègne de la magie du lieu, de l'énergie du public et de l'orchestre qui l'entoure. De ses débuts jusqu'à sa performance scénique d'hier, le chanteur a montré à son large public que sa carrière a bien mûri, confirmant ainsi sa valeur sur la scène arabe.

Ce soir, place à un nom engagé de la scène arabe, le palestinien Faraj Suleiman qui marque ici son grand retour sur la scène tunisienne.