Tunisie: Lancement officiel de la nouvelle plateforme numérique dédiée aux industries agroalimentaires

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le coup d'envoi officiel du portail tunisien des industries agroalimentaires, une nouvelle plateforme numérique dédiée à la veille et au suivi économique vient d'être donné aujourd'hui. Cet outil vise à fournir des informations stratégiques aux entreprises opérant dans le secteur des industries agroalimentaires, afin de renforcer leur compétitivité et de favoriser leur accès aux marchés.

Le lancement de ce portail, développé dans le cadre du projet « Croissance qualitative pour l'emploi », intervient après l'achèvement des dernières étapes techniques, notamment un test fonctionnel complet réalisé le 9 juillet en présence de représentants de la Direction générale des industries agroalimentaires du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, du Centre technique des industries agroalimentaires et du Pôle de compétitivité des industries agroalimentaires de Bizerte.

Les équipes techniques partenaires ont procédé à la vérification des différentes fonctionnalités de la plateforme, à l'évaluation des parcours utilisateurs et à l'intégration des dernières modifications techniques, en préparation de sa mise en exploitation.

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Le portail permettra aux entreprises tunisiennes opérant dans le secteur agroalimentaire d'accéder à un espace numérique unifié regroupant des données à forte valeur ajoutée, notamment en matière de veille réglementaire, d'évolution des marchés, d'opportunités d'exportation, d'innovation et de tendances sectorielles. Il devrait ainsi contribuer à améliorer la prise de décision et à renforcer la compétitivité des entreprises.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Croissance qualitative pour l'emploi », mis en oeuvre par l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), en partenariat avec le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, avec le financement du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ainsi que de l'Union Européenne en Tunisie.

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