Tunisie: Hammamet - Un déversement d'eaux usées signalé en mer, la baignade interdite sur une plage

Un déversement d'eaux usées a été constaté mercredi 22 juillet sur le littoral de Hammamet, entraînant l'intervention de la Protection civile, qui a interdit la baignade sur une partie de la plage afin de prévenir tout risque sanitaire pour les estivants.

Selon Nejmeddine Kaâbar, militant de la société civile à Hammamet, d'importantes quantités d'eaux usées se sont déversées dans la mer au moment où les plages de la station balnéaire connaissent une forte affluence, favorisée par les températures exceptionnellement élevées.

Face à cette situation, les unités de la Protection civile sont intervenues pour empêcher les baigneurs d'accéder à la zone concernée, devenue potentiellement dangereuse en raison de la pollution de l'eau.

Le militant a mis en cause l'Office national de l'assainissement (ONAS), estimant que ces rejets seraient volontaires et affirmant que des incidents similaires se sont déjà produits à plusieurs reprises. À ce stade, ces allégations n'ont toutefois pas fait l'objet d'une confirmation officielle de la part de l'ONAS.

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Nejmeddine Kaâbar a également indiqué que la plage Yasmine Hammamet avait récemment été touchée par un autre épisode de pollution lié à un déversement d'eaux usées. Cette situation a suscité l'inquiétude de plusieurs militants écologistes de la région, qui appellent les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de mettre un terme à la pollution affectant plusieurs plages de Hammamet.