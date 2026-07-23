Tunisie: Bizerte - Un jeune homme de 29 ans meurt électrocuté dans une buvette de plage

Un jeune homme de 29 ans a trouvé la mort mercredi soir 22 juillet 2026 après avoir été victime d'une électrocution dans une buvette située sur la plage d'Erremel, à Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte.

Selon une source locale, la victime venait de terminer une baignade en mer lorsqu'elle s'est rendue à l'intérieur de la buvette pour couper l'alimentation électrique d'un réfrigérateur, en raison des coupures répétées de courant enregistrées dans la région.

Au cours de cette intervention, le jeune homme a été mortellement électrocuté. Il est décédé sur les lieux avant l'arrivée des secours.

Dès l'alerte, les unités de la sûreté nationale ainsi qu'une ambulance de la Protection civile se sont rendues sur place afin d'effectuer les constatations nécessaires.

Le parquet a ordonné le transfert de la dépouille à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte pour une autopsie destinée à déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a également été ouverte afin d'établir les circonstances de ce drame.