Tunisie: Bizerte - Un jeune homme de 29 ans meurt électrocuté dans une buvette de plage

23 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un jeune homme de 29 ans a trouvé la mort mercredi soir 22 juillet 2026 après avoir été victime d'une électrocution dans une buvette située sur la plage d'Erremel, à Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte.

Selon une source locale, la victime venait de terminer une baignade en mer lorsqu'elle s'est rendue à l'intérieur de la buvette pour couper l'alimentation électrique d'un réfrigérateur, en raison des coupures répétées de courant enregistrées dans la région.

Au cours de cette intervention, le jeune homme a été mortellement électrocuté. Il est décédé sur les lieux avant l'arrivée des secours.

Dès l'alerte, les unités de la sûreté nationale ainsi qu'une ambulance de la Protection civile se sont rendues sur place afin d'effectuer les constatations nécessaires.

Le parquet a ordonné le transfert de la dépouille à l'hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte pour une autopsie destinée à déterminer les causes exactes du décès. Une enquête a également été ouverte afin d'établir les circonstances de ce drame.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.