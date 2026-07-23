Afrique de l'Ouest: Dakar et Banjul réaffirment leur 'volonté commune' de renforcer leur 'relation exceptionnelle'

Dakar — Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le ministre gambien des Affaires étrangères Sering Modou Njie, qu'il a reçu jeudi à Dakar, ont réaffirmé la volonté commune des deux pays de renforcer leur "relation exceptionnelle" au service de l'intégration et de la paix, a-t-on appris de source officielle.

"Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre le renforcement de cette relation exceptionnelle, au service de l'intégration régionale, de la paix, de la stabilité et du bien-être des populations de la Sénégambie", a notamment indiqué la présidence sénégalaise dans un message publié sur sa page Facebook.

Elle assure que l'émissaire gambien, porteur d'un message d'amitié, de paix et de fraternité du chef de l'Etat gambien Adama Barrow, a profité de cette occasion pour transmettre ses félicitations au président Faye pour son accession à la présidence en exercice de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Le chef de la diplomatie gambienne a en même temps salué la nomination du général Birame Diop, ancien ministre sénégalais des Forces armées, à la présidence de la Commission de la CEDEAO.

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"Les échanges, empreints de cordialité, ont permis de saluer l'excellence de la coopération entre le Sénégal et la Gambie, fondée sur des liens séculaires d'histoire, de culture et de bon voisinage qui unissent les peuples sénégalais et gambien", a commenté la présidence sénégalaise.

Le déplacement du ministre gambien des Affaires étrangères à Dakar survient après un récent incident enregistré à la frontière entre les deux pays, où un pan de mur d'une installation militaire de la partie gambienne a été détruit.

Des messages d'apaisement émanant des pays ont suivi cet incident, alors que les autorités sénégalaises et gambiennes ont réaffirmé la nécessité de privilégier la diplomatie pour résoudre tout différend frontalier.