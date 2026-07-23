Sénégal: Une salle e-learning pour élargir la formation à distance des agents des collectivités territoriales

Dakar — Le Centre national de la Fonction publique locale et de la formation (CNFPLF) a réceptionné, jeudi, une nouvelle salle e-learning multimédia qui devrait contribuer à élargir l'accès à la formation à distance des agents des collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire national, tout en réduisant les coûts de renforcement des capacités.

"L'infrastructure technologique qui porte le nom de Sidya Ndiaye est conçue avec une capacité de délivrer des formations élargies donnant accès à la formation à distance et en simultané aux agents partout où ils se trouvent sur le territoire national", a expliqué le directeur du Centre national de la Fonction publique locale et de la formation.

Alioune Kébé intervenait en marge de la cérémonie d'inauguration de la salle e-learning multimédia Sidya Ndiaye, réalisée grâce au financement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), avec l'appui de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane.

Selon M. Kébé, la nouvelle infrastructure traduit "une approche novatrice" dans l'offre de formation du CNFPLF, dont la mission est d'accompagner les collectivités territoriales à travers le renforcement des capacités de leurs ressources humaines.

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Il a expliqué que la formation à distance dispensée par le biais de ladite salle permettra de "toucher le maximum de cibles possible", tout en réduisant "considérablement le coût de la formation sans aucune incidence sur la qualité".

Le dispositif de formation en ligne, dont la salle e-learning représente la composante matérielle, constitue "un acquis majeur" dans la quête de collectivités territoriales dotées de ressources humaines qualifiées, capables de répondre aux attentes des usagers, a-t-il indiqué.

La salle e-learning multimédia a été baptisée du nom de Sidya Ndiaye, ancien chef du service des archives, de la bibliothèque et de la documentation de la Ville de Dakar, décédé le 14 juin 2023. Il est présenté comme une figure emblématique du syndicalisme des collectivités territoriales au Sénégal.

"En inaugurant ce jour la salle e-learning multimédia Sidya Ndiaye, nous rendons un hommage mérité à un homme de convictions dont le combat pour des collectivités territoriales fortes et dotées de ressources humaines de qualité est reconnu par tous", a déclaré Alioune Kébé, en présence des membres de la famille du parrain.

Le responsable a enfin invité les exécutifs locaux à doter leurs administrations d'une connexion Internet stable ainsi que d'équipements informatiques adaptés, afin de permettre aux agents de tirer pleinement profit de ce nouveau dispositif de formation à distance.