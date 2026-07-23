Sénégal: Non, l'article de UN Watch sur Macky Sall ne provient pas du site officiel de l'ONU

Dakar — Un article sur le profil des candidats en lice au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, présenté comme une publication du site officiel de l'ONU, a été largement relayé, mercredi, sur les réseaux sociaux sénégalais, notamment sur Facebook et WhatsApp. Il est établi, après vérification, que cet article ne provient pas de l'organisation internationale. Il s'agit plutôt d'un texte publié le 21 juillet 2026 par UN Watch, une organisation non gouvernementale basée à Genève et qui se présente comme un organisme de surveillance des Nations unies.

L'article, rédigé en anglais sous le titre "Analyzing the Candidates for UN Secretary-General" ("Analyse des candidats au poste de secrétaire général des Nations unies"), consacre un passage à la candidature de Macky Sall, en évoquant son magistère à la tête du Sénégal (2012-2024).

L'extrait le plus partagé affirme notamment que la candidature de Macky Sall "ne bénéficie d'aucun soutien, ni de son pays ni de l'Union africaine".

Une publication faussement attribuée à l'ONU

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une première vérification montre que cette publication n'émane ni du portail officiel des Nations unies, ni d'ONU Info, le service d'information officiel de l'organisation.

UN Watch est une organisation non gouvernementale (ONG) fondée en 1993. Sur son propre site, elle se définit comme une structure chargée de "surveiller les activités des Nations unies au regard des principes de la Charte de l'ONU, de promouvoir les droits humains, ainsi que la transparence et la responsabilité au sein de l'organisation".

À l'inverse, ONU Info constitue le média officiel des Nations unies. Il diffuse, dans les langues officielles et de travail de l'organisation internationale que sont le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol, le russe et l'arabe, ses informations institutionnelles et couvre les activités des agences, des opérations sur le terrain ainsi que les campagnes de sensibilisation menées par l'institution.

L'un des principaux arguments avancés par UN Watch est que Macky Sall ne bénéficierait d'aucun soutien de son pays ni de l'Union africaine.

Le ministère sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a pourtant annoncé, lundi, que le président Bassirou Diomaye Faye avait décidé d'apporter le "plein soutien du Sénégal à la candidature de l'ancien chef de l'État au poste de secrétaire général des Nations unies".

Le même communiqué précise que Macky Sall s'était rendu à Dakar afin d'informer, de "vive voix", le chef de l'État de sa candidature et souligne que cette rencontre s'était déroulée "dans un climat empreint de cordialité et de courtoisie républicaine", illustrant "l'attachement du chef de l'État au dialogue, à la continuité de l'État et au rassemblement autour des intérêts supérieurs de la nation".

Le président de la République, qui a pris cette décision à la suite de l'audience qu'il a accordée, vendredi, à l'ancien chef de l'Etat sénégalais, a instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pleinement pour promouvoir cette candidature auprès des États membres des Nations unies, rapporte le texte.

La diplomatie sénégalaise a vite fait de relayer cette instruction du président Faye demandant à toutes les forces vives de la nation de "soutenir cette candidature qui est désormais celle du Sénégal au service de l'Afrique et d'un multilatéralisme plus performant".

Une ONG déjà controversée dans ses méthodes

Ce n'est pas la première fois que UN Watch est accusée de mener des campagnes ciblées contre des personnalités jugées "critiques à l'égard de la politique israélienne".

En septembre 2013, le quotidien suisse Le Temps publiait une enquête intitulée "La campagne de trop de UN Watch", consacrée aux méthodes employées par l'organisation contre la candidature du sociologue suisse Jean Ziegler au Conseil des droits de l'homme. Le journal rapportait que plusieurs responsables du système onusien s'interrogeaient alors sur les méthodes de l'ONG et sur son indépendance. L'enquête rappelait également que Jean Ziegler (décédé en juin 2026) n'était pas un cas isolé.

L'ancien président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Cornelio Sommaruga, y dénonçait une campagne ayant, selon lui, "dépassé toutes les limites".

Parmi les autres personnalités visées figuraient notamment la militante égyptienne Mona Seif, le rapporteur spécial des Nations unies Richard Falk, ainsi que Richard Goldstone et Christine Chinkin, auteurs du rapport des Nations unies sur l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza en 2008.

Le Temps soulignait que toutes ces personnalités avaient en commun d'avoir adopté des positions critiques à l'égard de la politique israélienne.

UN Watch revendique par ailleurs son affiliation à l'American Jewish Committee (AJC), une organisation américaine engagée dans le soutien diplomatique à Israël.

Quid du contexte sénégalais

Dans le contexte sénégalais, la publication UN Watch intervient alors que le Sénégal a décidé de soutenir officiellement la candidature de l'ancien chef d'Etat, à l'origine portée le Burundi, disant agir au nom de l'Union africaine.

Le président sénégalais avait fait valoir que pour n'avoir pas été consulté à la base, cette candidature ne la concernait pas, avant de lui apporter son soutien après l'entrevue entre Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur.

Depuis son indépendance, Dakar défend de manière constante, dans les instances internationales, la solution à deux États et le respect des résolutions des Nations unies relatives au conflit israélo-palestinien.

Le Sénégal a également longtemps présidé le Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, faisant de cette question un marqueur de sa diplomatie.

Si, à l'état actuel, aucun élément ne permet d'établir un lien de causalité entre la publication de UN Watch sur Macky Sall et cette position diplomatique affichée du Sénégal, cette publication intervient dans un contexte où l'ONG a déjà été accusée, par le passé, de cibler des personnalités ou des responsables perçus comme défavorables aux positions israéliennes.

D'après ce qui précède, présenter un article de UN Watch comme une publication officielle de l'ONU est donc trompeur et de nature à induire le public en erreur sur son origine et sa portée.