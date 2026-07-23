Sénégal: Prévention des AVC - Une association appelle à réduire le sel, le sucre et le gras pendant le Magal de Touba

Dakar — L'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'accident vasculaire cérébral (AVC) invite les fidèles musulmans devant participer au Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, à adopter une alimentation plus équilibrée afin de prévenir les complications cardiovasculaires.

"Nous avons expliqué comment préparer ces plats avec moins de corps gras et davantage de légumes, mais aussi rappelé les principes d'une alimentation adaptée aux personnes victimes d'AVC ou souhaitant prévenir cette maladie", a dit le diététicien-nutritionniste El Hadj Assane Ndiaye Cissé, insistant sur trois éléments essentiels à surveiller : le sel, le sucre et les matières grasses.

Selon lui, une consommation excessive de ces produits favorise notamment l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiovasculaires, qui figurent parmi les principaux facteurs de risque d'AVC.

L'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'accident vasculaire cérébral (AVC) organisait, mercredi, une séance de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires en prélude au Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

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Cette rencontre de sensibilisation, qui a réuni 47 accompagnants de patients, a été marquée par une séance d'éducation thérapeutique et une démonstration culinaire autour de deux mets traditionnellement consommés lors du Magal, le "touffé" (sauce à la viande) et le "thiébou yapp" (riz à la viande) revisités avec moins de matières grasses et davantage de légumes.

Selon El Hadj Assane Ndiaye Cissé, l'objectif consistait à montrer qu'il est possible de préserver les habitudes culinaires tout en limitant les facteurs de risque des AVC.

À quelques jours du Grand Magal de Touba, période marquée par une forte chaleur, le nutritionniste a également mis l'accent sur l'importance de l'hydratation.

"Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. La déshydratation concentre le sang et augmente le risque de thrombose, ce qui peut favoriser un AVC ou des problèmes cardiaques", a-t-il prévenu, recommandant aux adultes de consommer au moins deux litres d'eau par jour durant cette période de canicule.

Il a également déconseillé le recours aux boissons sucrées pour s'hydrater, estimant qu'elles peuvent accentuer la déshydratation, préconisant plutôt de privilégier l'eau.

Le secrétaire général de l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC, Bamba Cissé, a expliqué que cette initiative répondait au constat d'une augmentation des complications chez certains malades après les grandes manifestations religieuses.

"Durant le Magal ou le Gamou, la nourriture est abondante. Mais certaines personnes hypertendues ou diabétiques font des excès alimentaires qui entraînent ensuite des complications nécessitant une hospitalisation", a-t-il souligné.

Selon lui, l'Association sénégalaise de soutien aux patients et familles victimes d'AVC mène régulièrement des activités de prévention dans les structures sanitaires et organise chaque année, au mois d'avril, de vastes campagnes de sensibilisation dans plusieurs régions du pays, afin de mieux faire connaître cette pathologie.

M. Cissé a rappelé que le Sénégal ne dispose actuellement que de deux services de neurologie, l'un à l'hôpital Fann, à Dakar, et l'autre à l'hôpital de Pikine (banlieue).

Une capacité jugée insuffisante au regard des besoins de la population.

"L'AVC est une maladie brutale qui peut toucher tout le monde. Face au nombre limité de services spécialisés, la prévention reste notre meilleure arme", a-t-il insisté.