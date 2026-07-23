Sénégal: Thiaroye - Plus de 300 kilos de chanvre indien saisis, deux suspects arrêtés

Dakar — La gendarmerie nationale a déclaré avoir opéré mercredi soir à Thiaroye, en banlieue dakaroise, une saisie de plus de 300 kilogrammes de chanvre indien en "provenance probable de la Gambie" et procédé à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.

"La brigade de recherches de Keur Massar a procédé, le 22 juillet 2026, vers 23 heures, à la saisie d'une quantité importante de chanvre indien et à l'interpellation de deux individus, tous de nationalité sénégalaise, pour association de malfaiteurs et trafic international de chanvre indien", a indiqué la gendarmerie nationale dans un communiqué rendu public jeudi.

Elle signale que cette action menée dans le cadre de l'exécution du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants, a été déclenchée à la suite de l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un "probable" débarquement d'une quantité importante de chanvre indien "en provenance de la Gambie".

Les investigations menées à la suite de la mise en place d'un dispositif d'observation et de surveillance sur les lieux indiqués ont permis aux éléments de la brigade de recherches de Keur Massar de localiser l'un des trafiquants présumés dans la cité Bagdad, à Thiaroye-sur-mer.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Son interpellation a permis la découverte par devers lui, d'un sachet contenant cinq cents (500) grammes de chanvre indien alors qu'il revenait d'une livraison, tandis que 300 kilogrammes de la même drogue emballés dans des sacs en plastique ont été découverts à la suite d'une perquisition effectuée à son domicile, a fait savoir la gendarmerie.

Les enquêteurs sont par la suite parvenus à arrêter son complice présumé trouvé "en flagrant délit d'usage" de chanvre indien après que le premier mis en cause a révélé son identité.