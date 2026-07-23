Sénégal: Gamou de Thiénaba - Toutes les préoccupations transmises à l'administration prises en compte

Thiès — Les préoccupations transmises à l'administration par le comité d'organisation du Gamou de Thiénaba ont été prises en compte par les services concernés, dans leurs dispositions préparatoires, a assuré le gouverneur de la région de Thiès, Saer Ndao.

"Nous avons eu l'engagement de l'ensemble des chefs de service pour une parfaite organisation du Gamou", a déclaré Saer Ndao, en présidant mercredi une réunion préparatoire du comité régional de développement (CRD) consacrée au Gamou de Thiénaba

Selon lui, les points d'attention portent sur la santé, la sécurité, l'hygiène et l'assainissement.

Il a tenu à rassurer le comité d'organisation au sujet des préoccupations liées à la santé, précisant qu'en plus de reconduire les dispositions de l'année dernière, l'administration essayera de les améliorer, "pour que les conditions soient plus acceptables et plus adéquates".

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Pour ce qui est de l'hydraulique, le gouverneur a souligné que les expressions de besoins avaient été recensées, ajoutant que l'administration va réfléchir avec le comité d'organisation à un dispositif à mettre en place.

Selon Saer Ndao, la société Aquatech, délégataire du service l'eau en zone rurale, a donné l'assurance qu'il déploiera un personnel qualifié, pour garantir le respect de ses engagements pour la fourniture d'un service de qualité.

Il a relevé que le khalife de Thiénaba et son entourage ont magnifié le travail abattu l'année dernière par Aquatech, qui s'est encore engagée à assurer la disponibilité permanente de l'eau dans la cité religieuse, lors de ce rassemblement.

Le service de l'hydraulique "va compléter les dispositifs, avec des camions citernes", a-t-il annoncé, précisant que même si les besoins exprimés par le comité d'organisation ne sont pas aussi importants que les propositions de l'administration, il est prévu d'améliorer le dispositif, pour le porter à un nombre encore plus élevé.

Selon lui, la Senelec s'est engagée à assurer une bonne fourniture d'électricité, mais aussi à faire de sorte qu'il n'y ait pas de délestage "20 jours avant et 20 jours après" le Gamou.

La gendarmerie et la police sont aussi à pied d'oeuvre, pour une sécurité optimale, lors du Gamou de Thiénaba, selon M. Ndao.