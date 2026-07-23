Angola: La vice-présidente de la République se rend à la FILDA pour échanger avec les exposants

Icolo e Bengo — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, s'est rendue jeudi dans la Zone économique spéciale (ZEE), où se tient la 41e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), afin d'échanger avec les exposants de ce qui constitue le plus important rendez-vous d'affaires du pays.

À son arrivée dans la ZEE, Esperança da Costa a été accueillie par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns, le responsable d'Arena Eventos, Bruno Albernaz, ainsi que par d'autres représentants des institutions présentes.

La 41e édition de la Foire Internationale de Luanda, organisée du 21 au 26 juillet, rassemble 2 348 exposants nationaux et internationaux.

Parmi les secteurs les mieux représentés figurent l'industrie, qui domine la participation à la FILDA avec 34 % des exposants, répartis entre l'industrie agroalimentaire et des boissons, l'industrie manufacturière, l'industrie extractive et diverses autres activités industrielles.

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Selon l'organisation, l'agro-industrie, l'agriculture et la pêche représentent 13 % des participations, confirmant l'importance stratégique de ces secteurs dans la diversification de l'économie et le renforcement de la sécurité alimentaire.

Le commerce et la distribution comptent pour 12 % des participations, contribuant au dynamisme du marché intérieur et à une meilleure circulation des biens. Le secteur des services représente 11 % des exposants, jouant un rôle déterminant dans la promotion de la compétitivité, de l'innovation et de la modernisation de l'économie nationale.