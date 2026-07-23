Angola: FILDA 2026 - Le port de Luanda accélère sa modernisation technologique

Icolo e Bengo — Le port de Luanda poursuit le renforcement de la modernisation de ses infrastructures et de ses services grâce au déploiement de nouveaux systèmes technologiques et aux investissements réalisés dans les terminaux concédés, a indiqué jeudi, dans la province d'Icolo e Bengo, l'administrateur exécutif chargé du Commerce, de la Planification et de la Programmation des navires, Silvano Araújo.

S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge de la 41e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), le responsable a précisé que cette dynamique vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à consolider la vocation du port en tant que plateforme logistique régionale.

À l'occasion du salon, l'entreprise a présenté les principales avancées technologiques récemment introduites, notamment la mise en service de trois projets structurants, dont deux sont directement consacrés à la modernisation des opérations portuaires.

Selon Silvano Araújo, l'un de ces projets concerne un bâtiment technologique équipé d'un système moderne de vidéosurveillance (CCTV), permettant le suivi en temps réel de l'ensemble du périmètre opérationnel du port et contribuant au renforcement du contrôle ainsi que de la sécurité des activités.

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Il a également annoncé l'entrée en exploitation du système Vessel Traffic Service (VTS), dédié à la surveillance du trafic maritime. Cette technologie permet d'améliorer la prévisibilité des arrivées des navires, d'optimiser la planification des opérations et d'assurer une gestion plus performante des différents flux de marchandises.

L'administrateur exécutif a expliqué qu'en tant que port « propriétaire », le Port de Luanda bénéficie également des investissements engagés par les terminaux concédés dans la modernisation de leurs équipements, afin de fluidifier les opérations de chargement et de déchargement, aussi bien dans le domaine des importations que des exportations.

Selon lui, ces investissements s'inscrivent dans la stratégie visant à faire du port de Luanda un hub logistique régional de référence, en capitalisant sur la position géostratégique de l'Angola sur les grands axes commerciaux reliant l'Orient et l'Occident.

Il a ajouté que le port dispose d'un avantage concurrentiel lié à des délais d'attente des navires inférieurs à ceux observés dans certains ports concurrents, un facteur susceptible d'attirer davantage de marchandises en transit.

Organisée jusqu'à dimanche, la plus grande plateforme d'affaires d'Angola se tient sous le thème « Produire et innover localement, conquérir les marchés mondiaux » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.