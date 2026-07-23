Angola: La Commission économique examine un projet de loi relatif aux tarifs préférentiels de la SADC

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a examiné, jeudi, un projet de loi habilitant le Titulaire du pouvoir exécutif à légiférer sur les tarifs préférentiels applicables aux marchandises originaires des États membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Cette initiative législative découle des engagements souscrits par l'Angola dans le cadre du Protocole sur les échanges commerciaux de la région, selon le communiqué final de la deuxième réunion ordinaire de la Commission économique, tenue au Palais présidentiel, à Cidade Alta, sous la présidence du Chef de l'État, João Lourenço.

Le document indique que le projet, qui sera soumis à l'Assemblée nationale, est assorti du projet de décret législatif présidentiel y afférent. Il vise à dynamiser le commerce intra-régional et à approfondir l'intégration de l'économie angolaise au sein de l'espace économique de la SADC.

Il prévoit également de renforcer la compétitivité du secteur productif national et de contribuer à la réduction des coûts d'importation des matières premières et des biens intermédiaires, avec des effets attendus sur la baisse des prix pour les consommateurs.