Afrique: L'AP-CPLP sollicite le soutien de João Lourenço pour renforcer la cohésion

Luanda — La présidente de l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP), Margarida Talapa, a sollicité jeudi, le soutien du chef de l'État angolais, João Lourenço, afin de renforcer la cohésion au sein de l'organisation et de trouver des solutions permettant au Brésil de reprendre efficacement ses activités.

Ces déclarations ont été faites à la presse à l'issue d'une audience accordée par le chef de l'État angolais à une délégation de présidents des parlements des pays membres de la CPLP, dans le cadre de la 15e session intérimaire de l'AP-CPLP, qui se tient à Luanda.

Margarida Talapa, qui préside également l'Assemblée de la République du Mozambique, a précisé que cette audience était de courtoisie.

Elle a déclaré que la réunion visait à saluer le président João Lourenço, au nom des parlements et des peuples de la communauté lusophone, mais aussi à présenter des préoccupations nécessitant l'implication des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP.

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Parmi les principaux points abordés, elle a souligné l'absence du Brésil aux dernières conférences de l'Assemblée parlementaire, une situation qu'elle a qualifiée de préoccupante, étant donné que le Brésil est l'un des pays fondateurs de la CPLP et de sa structure parlementaire.

Selon elle, la participation de tous les États membres est fondamentale pour que la communauté puisse débattre des défis communs et adopter des positions concertées, notamment dans un contexte où plusieurs pays sont confrontés au défi de consolider leur indépendance économique.

La présidente du Parlement a également mentionné avoir fait part au président angolais de la préoccupation de l'AP-CPLP concernant l'absence de la Guinée-Bissau aux sessions de l'organisation, une situation qui, a-t-elle souligné, se répète pour la troisième réunion consécutive en raison du contexte politique dans ce pays.

Selon Margarida Talapa, João Lourenço a accueilli favorablement les préoccupations exprimées, a souhaité plein succès aux travaux de la session intérimaire et a réaffirmé que les parlements sont des institutions souveraines et doivent adopter des décisions conformes aux aspirations des peuples qu'ils représentent.

Concernant le Brésil, elle a souligné que le président angolais s'était dit disposé à porter la question à l'attention des autres chefs d'État de la CPLP, afin de trouver une solution favorisant la participation effective de ce pays aux activités de l'Assemblée parlementaire.

Le président de l'AP-CPLP a également profité de l'occasion pour saluer le leadership de João Lourenço pour les « résultats concrets » de sa gouvernance et pour remercier l'Angola d'accueillir la réunion parlementaire de la communauté.

La 15e session intérimaire de l'Assemblée parlementaire du CPLP s'ouvre ce jeudi à Luanda, avec un ordre du jour axé sur le renforcement de la coopération parlementaire, la mobilité entre les États membres et la consolidation de l'intégration au sein de l'espace lusophone.

Créée le 28 avril 2007, lors de la 9e session ordinaire du Conseil des ministres de la CPLP, tenue à Praia (Cap-Vert), l'Assemblée parlementaire de la Communauté des pays de langue portugaise (AP-CPLP) réunit les parlements nationaux des neuf États membres de l'organisation.

Sa mission est de renforcer la coopération et le dialogue parlementaire, de promouvoir la coordination politique entre les pays de langue portugaise et de contribuer au renforcement de la démocratie, de l'État de droit et de la bonne gouvernance.

Parmi ses objectifs figurent également l'harmonisation législative sur les questions d'intérêt commun, le suivi des décisions de la CPLP et la promotion de la paix, des droits de l'homme, de la mobilité et de l'intégration entre les États membres.

L'AP-CPLP est considérée comme le principal forum de diplomatie parlementaire au sein de la communauté lusophone. Elle réunit des représentants de l'Angola, du Brésil, du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau, de la Guinée équatoriale, du Mozambique, du Portugal, de Sao Tomé-et-Principe et du Timor Oriental.

La présidence de cet organe est exercée à tour de rôle par les parlements nationaux.