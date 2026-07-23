Sénégal: La philosophie SENELEC

Derrière la cérémonie de première cotation du FCTC SENELEC du 6 mai et les 120 milliards levés, il y a un projet intellectuel et stratégique cohérent. Lire le FCTC SENELEC comme un simple instrument de financement, c'est en manquer l'essentiel. C'est en réalité la traduction financière d'une doctrine d'entreprise en rupture avec l'histoire de la société.

De l'entreprise assistée à l'entreprise de marché

L'histoire financière de la SENELEC est celle d'une dépendance structurelle à l'État. Subventions tarifaires (412 milliards de FCFA en 2025), garanties souveraines sur les emprunts bancaires, recapitalisations périodiques du Trésor : le modèle traditionnel de l'entreprise publique sénégalaise d'infrastructure repose sur un principe implicite : l'État comble les écarts.

Le FCTC 2025-2030 rompt avec cette logique à un niveau philosophique avant même d'être une rupture financière. En allant directement sur le marché des capitaux, sans garantie souveraine explicite sur les tranches publiques, en offrant aux investisseurs un rendement issu de ses propres créances et non d'une promesse de l'État, la SENELEC pose un acte d'autonomie. Elle dit : je suis solvable par moi-même. Mon actif vaut quelque chose. Je n'ai pas besoin que l'État me porte.

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Ce passage de l'entreprise assistée à l'entreprise de marché est le saut philosophique fondamental de l'opération. Il ne s'improvise pas (il suppose que la SENELEC ait préalablement assaini suffisamment son portefeuille de créances pour qu'elles soient acceptables comme sous-jacent d'une titrisation). C'est la discipline de bilan qui précède la liberté de marché.

L'activation du bilan plutôt que l'endettement

La titrisation repose sur une distinction comptable et philosophique que peu de dirigeants d'entreprises publiques africaines ont encore intégrée : la différence entre créer de la dette et activer un actif dormant.

Quand la SENELEC emprunte auprès d'une banque commerciale, elle crée de la dette nette (un passif nouveau apparaît à son bilan). Quand elle titrise ses créances via le FCTC, elle ne crée pas de dette nouvelle (elle transforme un actif déjà existant (des factures dues par des administrations, des ambassades, des grandes entreprises)) en liquidité immédiate. Le bilan ne s'alourdit pas : un actif change de forme, de dormant il devient liquide.

Cette philosophie de l'activation du bilan est celle que les grandes entreprises mondiales pratiquent depuis les années 1980 (c'est la logique qui a permis à General Electric de financer son expansion industrielle par la titrisation de ses créances commerciales, et à Orange de refinancer ses infrastructures télécom via des véhicules de titrisation). La SENELEC l'applique aujourd'hui à l'économie sénégalaise (en partant non d'un bilan parfait, mais d'un bilan suffisamment solide pour que ses créances soient crédibles).

Le présupposé philosophique est audacieux : il suppose que la SENELEC se reconnaît comme créancier de qualité, que ses débiteurs (en majorité des entités publiques) honoreront leurs obligations, et que le marché lui fait suffisamment confiance pour monétiser cette qualité. Les trois conditions étaient réunies. L'opération le démontre.

La performance contractualisée devant le marché

C'est là que la philosophie SENELEC atteint sa dimension la plus originale et la plus risquée.

Un Green Bond classique dit aux investisseurs : ces fonds financeront des projets verts. C'est une promesse d'affectation (vérifiable ex post, mais sans conséquence financière directe si les projets tardent). La SENELEC aurait pu s'en contenter. Elle ne l'a pas fait.

En ajoutant la composante Sustainability-Linked Bond aux 57 milliards de FCFA restants, elle a franchi un seuil qualitatif décisif : ses engagements de durabilité (part des renouvelables dans le mix, taux d'électrification, réduction des émissions de CO₂) sont désormais contractuellement liés au rendement servi aux investisseurs. Si elle n'atteint pas ses KPI climatiques, le coût de son financement se modifie automatiquement.

C'est une philosophie de l'accountability financière appliquée à la transition énergétique. La SENELEC ne demande pas qu'on lui fasse confiance sur parole (elle met de l'argent en jeu). Elle dit : jugez-moi sur mes résultats, et si je faillis, vous serez indemnisés. C'est une rupture avec la culture des entreprises publiques africaines qui tendent à traiter leurs engagements de performance comme des intentions plutôt que comme des obligations contractuelles opposables.

Techniquement, ce mécanisme fonctionne par un système de step-up / step-down sur le coupon : si les indicateurs ne sont pas atteints à une date convenue, le taux servi aux investisseurs augmente automatiquement (ce qui pénalise financièrement l'émetteur défaillant). Si les objectifs sont dépassés, le taux peut baisser (récompensant la surperformance). C'est un alignement d'intérêts entre l'émetteur et l'investisseur que nulle loi ne pouvait imposer et que seul le marché peut discipliner.

La souveraineté par la diversification

L'architecture de l'opération (titrisation locale + garantie GuarantCo + investisseur ancre M&G Investments via Luxembourg) révèle une doctrine de diversification des sources de capital qui est en elle-même une stratégie de souveraineté.

En structurant une opération qui mobilise simultanément des capitaux régionaux UEMOA, une garantie d'une institution de développement britannique et un investisseur institutionnel européen, la SENELEC construit une base d'investisseurs diversifiée géographiquement et institutionnellement. Elle n'est plus captive d'un seul type de financement (ni du crédit bancaire local, ni des subventions d'État, ni des prêts des bailleurs multilatéraux).

Cette diversification est une forme de souveraineté financière. Une entreprise qui dépend d'un seul créancier dépend aussi de ses conditions, de ses délais, de ses priorités. Une entreprise qui accède simultanément au marché régional, aux investisseurs institutionnels internationaux et aux mécanismes de garantie de développement peut négocier avec chacun depuis une position plus forte. Le FCTC ne lui donne pas seulement des liquidités, il lui donne de la marge de manoeuvre.

Le signal institutionnel comme bien public

La philosophie SENELEC à travers cette opération dépasse l'intérêt de l'entreprise elle-même. En réussissant la première double labellisation Green Bond + SLB africaine pour une entreprise publique, la SENELEC produit ce que les économistes appellent un bien public (une démonstration de faisabilité dont bénéficient tous les émetteurs potentiels qui viendront après elle).

Le Directeur général d'Impaxis Securities l'a dit en d'autres termes lors de la cérémonie du 6 mai : « Si nous structurons comme il faut, nous amenons cette confiance non seulement chez les investisseurs de notre zone mais nous permettons à d'autres investisseurs de venir. » La SENELEC ouvre un chemin. La SONABEL du Burkina Faso, la SODECI ivoirienne, la SNEL de RDC : toutes ces entreprises publiques d'infrastructure qui regardent depuis les tribunes savent désormais que la route est praticable.

Le coût de cette pionnière est toujours élevé (structuration plus longue, incertitude sur l'appétit du marché, risques juridiques non testés). La SENELEC l'a absorbé. Les suivantes n'auront pas à le payer dans les mêmes proportions. C'est la définition de l'investissement dans un bien public.

La synthèse philosophique

Lue dans sa globalité, la doctrine SENELEC à travers le FCTC 2025-2030 articule cinq ruptures simultanées avec le modèle traditionnel de l'entreprise publique africaine : du financement par l'État au financement par le marché. De l'endettement passif à l'activation de l'actif. De la promesse de performance à la performance contractualisée. De la dépendance à un créancier à la diversification souveraine. De l'intérêt de l'entreprise à la production d'un bien public régional.

Ce programme n'est pas écrit dans un document stratégique publié par la SENELEC. Il est écrit dans la structure juridique, financière et réglementaire du FCTC lui-même. C'est la forme qui révèle la philosophie (et c'est pourquoi l'analyse technique de l'opération est inséparable de l'analyse de la vision qui l'a produite).

La SENELEC n'a pas seulement levé 120 milliards de FCFA. Elle a défini ce qu'une entreprise publique africaine ambitieuse peut et doit faire avec son bilan, ses créances et ses engagements climatiques. C'est un manifeste financier autant qu'une opération de marché.