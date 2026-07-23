Soudan: Fazari - Nous allons réhabiliter les routes endommagées avec les ressources propres

Le directeur adjoint de l'Autorité nationale des routes et des ponts, ingénieur Youssef Fazari, a affirmé que le ministère des Infrastructures et de Transport avait entamé la mise en oeuvre de plans pour la reconstruction et la réhabilitation des routes et des ponts endommagés, en accordant la priorité aux routes nationales reliant les ports, les zones de production et les marchés, dans le cadre d'une vision visant à développer et à élargir les routes principales.

Lors de la conférence médiatique n° 59 du ministère de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, organisée mercredi par l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) au Centre culturel d'Omdurman sur les défis de la réhabilitation des infrastructures, M. Fazari a expliqué que la guerre avait causé des dégâts considérables au réseau de routes et de ponts, ce qui a entraîné la perturbation du transport, de l'approvisionnement et du commerce entre les États.

Il a souligné que, depuis le début de la guerre, le ministère s'est efforcé de trouver des alternatives pour garantir la continuité du transport et de liaison entre les différentes régions du pays malgré ces circonstances exceptionnelles.

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Il a déclaré que des milliers de kilomètres de routes et de ponts avaient été affectés par la guerre, sans compter les dégâts causés par les crues et les pluies au cours des saisons d'automne de 2024 et 2025, ce qui nécessite la mise en oeuvre de vastes programmes de réhabilitation.

Il a ajouté que l'Autorité nationale des routes et des ponts a poursuivi ses travaux d'entretien dans les États sûrs, à savoir les États du Nord, de Nahral Nil, de la Mer Rouge, de Kassala et du Gedaref, en s'appuyant sur ses ressources propres représentées par les frais de passage routier, afin de maintenir la fluidité de la circulation des citoyens et des approvisionnements malgré des moyens limités.

Il a souligné que la route de la Dignité (Gadaref - Al-Hawata - Al-Dandar) avait constitué une artère vitale pendant la guerre, et avait contribué à assurer la circulation des citoyens l'acheminement de l'aide et des approvisionnements logistiques.

Il a précisé que le coût de construction des routes varie entre 700; 000 et 800; 000 dollars pour un kilomètre, tandis que le coût de l'entretien périodique s'élève à environ de 7 % du coût de construction, et le coût de la réhabilitation à environ de 60 % du coût de la route.

Il a indiqué que la vision d'avenir comprend le développement et l'extension des routes nationales principales, la connexion du Soudan avec les pays voisins.