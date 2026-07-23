Ethiopie: L'Éthiopie et le Kirghizistan s'engagent à renforcer leur coopération bilatérale dans des secteurs économiques clés

Addis Ababa — L'Éthiopie et le Kirghizistan ont réaffirmé leur engagement à approfondir leurs relations bilatérales et à élargir leur coopération dans un large éventail de secteurs stratégiques.

Le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenue jeudi avec l'ambassadeur du Kirghizistan en Éthiopie, Adylbek Tultemirov, afin de renforcer les relations bilatérales et d'identifier de nouveaux domaines de coopération.

Au cours de cette rencontre, l'ambassadrice Hadera a informé l'ambassadeur kirghize du déroulement de la 7e élection législative, qui vient de s'achever en Éthiopie, ainsi que du processus de dialogue national en cours, en soulignant les principales évolutions du paysage politique et institutionnel du pays.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à élargir sa coopération avec le Kirghizistan dans les domaines de l'exploitation minière, de l'énergie, de la transformation agricole, de l'agriculture, du tourisme, du commerce et des infrastructures, tout en encourageant l'échange d'expériences et d'expertise dans des domaines d'intérêt commun.

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Les deux parties ont souligné l'importance de traduire ces relations politiques de plus en plus étroites en partenariats économiques et de développement concrets, susceptibles d'apporter des avantages mutuels.

L'ambassadeur Tultemirov, pour sa part, a salué les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de développement et a réaffirmé l'engagement du Kirghizistan à renforcer encore les relations bilatérales et à élargir la coopération avec l'Éthiopie.