Ethiopie: La défaite de l'Égypte dans la question du GERD n'a jamais été une question d'ingénierie hydrotechnique.

Les politiciens égyptiens répètent depuis des années le même refrain bien connu selon lequel l'Éthiopie agit unilatéralement au sujet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et menace la sécurité hydrique des pays situés en aval.

La langue a peu changé.

Des déclarations officielles aux forums diplomatiques en passant par les campagnes médiatiques alignées sur l'État, l'accusation d'« unilatéralisme » a été utilisée à maintes reprises pour présenter l'Éthiopie comme une menace pour le bassin de l'Abay (Nil) et pour la paix et la sécurité internationales.

Mais à mesure que le GERD est passé du stade de projet de construction à celui de réalité opérationnelle, une question fondamentale est devenue de plus en plus difficile à éluder.

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L'opposition de l'Égypte au barrage est-elle réellement liée aux risques hydrotechniques, ou bien aux conséquences politiques de l'émergence de l'Éthiopie comme puissance indépendante et influente en amont ?

Pour un nombre croissant d'experts internationaux, la réponse est de plus en plus claire.

Selon eux, le différend entourant le GERD a longtemps été moins motivé par des réalités techniques que par des calculs politiques, des hypothèses historiques et une réticence profondément ancrée à accepter un nouvel équilibre des pouvoirs dans le bassin du Nil.

L'Abay, source du Nil Bleu, prend sa source dans les hauts plateaux éthiopiens et contribue à l'immense majorité des eaux alimentant le système du Nil.

L'Éthiopie contribue à hauteur de plus de 86 % au débit d'eau du bassin.

Pourtant, depuis des générations, le discours politique égyptien a appréhendé le fleuve principalement sous l'angle du contrôle en aval et des revendications historiques héritées.

Le GERD a fondamentalement remis en question ce modèle.

Sans prélever les eaux du fleuve ni détourner son cours naturel en aval, l'Éthiopie a construit le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique, transformant ainsi le paysage politique et stratégique du bassin de l'Abay. Ce projet a démontré qu'un pays situé en amont peut concilier développement, production d'énergie et transformation économique tout en restant partie intégrante d'un système fluvial partagé.

Pour le professeur Alemayehu G. Mariam, analyste politique renommé et avocat, les accusations répétées de l'Égypte concernant l'« unilatéralisme » de l'Éthiopie représentent la continuation d'un vieux discours politique.

Selon lui, l'Égypte a utilisé ce terme à maintes reprises, non seulement dans les médias internationaux mais aussi devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, cherchant à présenter le projet de développement de l'Éthiopie comme une violation des normes internationales.

Pourtant, la répétition persistante de cette accusation, suggère-t-il, reflète moins une nouvelle réalité juridique qu'une nostalgie persistante pour une époque où l'Égypte jouissait d'une influence disproportionnée sur l'Abay.

Le GERD a bouleversé cet ancien ordre.

En droit international, l'unilatéralisme désigne généralement le fait pour un État d'agir de manière indépendante pour défendre ses intérêts ou faire valoir des droits légaux, sans coopération, consultation ni prise en compte des droits des autres États. Mais, l'Éthiopie a toujours soutenu que le GERD est destiné à la production d'électricité et non à la consommation permanente ou au détournement des eaux du Nil.

Cette distinction est au coeur du débat technique.

Et selon l'expert en énergie Mikael Alemu, l'argument des Égyptiens selon lequel le GERD réduirait fondamentalement le débit d'eau vers les pays situés en aval ne résiste pas à l'examen scientifique.

« Le barrage de la Renaissance n'a pas de problèmes d'ingénierie. Ses affirmations semblent bien plus relever du domaine politique », a déclaré Mikael à l'agence de nouvelles éthiopienne.

L'expert a fait valoir que l'affirmation répétée selon laquelle le GERD réduirait considérablement le débit de l'Abay vers l'Égypte n'est pas, d'un point de vue technique, rationnelle.

Après plus d'une décennie de négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, les trois pays n'ont toujours pas réussi à parvenir à un accord global. Pourtant, selon Mikael, cette impasse persistante n'est pas principalement due à un problème technique non résolu.

Elle reflète plutôt l'absence d'une véritable volonté politique.

Les négociations n'ont pas échoué parce qu'un accord viable était hors de portée ; elles ont échoué parce que les négociateurs égyptiens ont manqué à maintes reprises de l'engagement politique nécessaire pour agir de bonne foi, faire des compromis lorsque cela était nécessaire et rechercher un résultat mutuellement acceptable.

« Je pense que le barrage de la Renaissance n'a pas de problèmes d'ingénierie. Son affirmation semble bien plus politique », a-t-il déclaré.

Mikael a fait valoir que le GERD est un projet hydrotechnique complexe et extrêmement coûteux, construit pour un coût d'environ 5 milliards de dollars américains, dont l'objectif principal est de produire de l'électricité et de soutenir le développement régional.

Il a également souligné que ce projet pouvait contribuer à réguler les débits fluviaux et à réduire l'impact destructeur des inondations, tout en apportant d'importants avantages économiques et énergétiques à l'Éthiopie et potentiellement à l'ensemble de la région.

L'idée que le GERD représente une menace sans précédent, a-t-il ajouté, est également difficile à soutenir.

Partout dans le monde, les pays riverains de fleuves transfrontaliers ont développé des barrages, des centrales hydroélectriques et d'autres infrastructures, tout en négociant des mécanismes de coopération et d'utilisation équitable. L'expérience de l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique du Sud et de l'ex-Union soviétique montre que les fleuves partagés ne sont pas forcément synonymes de confrontation géopolitique permanente.

Il a fait remarquer que le droit international reconnaît le droit des États à faire un usage raisonnable et équitable des ressources en eau partagées, à condition qu'ils ne causent pas de préjudice important à d'autres pays.

La position de l'Éthiopie, a fait valoir Mikael, est donc fondamentalement cohérente avec un modèle de développement fondé sur l'utilisation raisonnable de ses propres ressources naturelles.

Il a également remis en question la logique qui sous-tend l'insistance persistante de l'Égypte à exiger que l'Éthiopie accepte des restrictions à son développement.

« C'est un sujet brûlant, et très opportunément sensible pour les Égyptiens », a-t-il déclaré, arguant que les conditions politiques intérieures peuvent inciter les gouvernements à entretenir un adversaire extérieur.

« Bien souvent, la situation politique de l'Égypte recherche un ennemi extérieur. C'est très pratique d'avoir un ennemi extérieur quand la situation politique est troublée », a déclaré Mikael.

Pour lui, l'argument selon lequel l'Éthiopie chercherait délibérément à priver l'Égypte d'eau est fondamentalement irrationnel.

L'Éthiopie, a-t-il souligné, ne cherche pas à empêcher le Nil de couler vers l'Égypte. Elle cherche à développer sa propre économie, à produire de l'électricité et à améliorer la vie de millions de personnes qui n'ont longtemps pas accès à une énergie fiable.

Le GERD, en ce sens, n'est pas un projet conçu contre l'Égypte.

Il s'agit d'un projet conçu pour le développement de l'Éthiopie.

Une crise politique déguisée en conflit sur l'eau

Le professeur Ashok Swain, professeur de recherche de la paix et les conflits à l'université d'Uppsala et titulaire de la chaire UNESCO sur la coopération internationale dans le domaine de l'eau, a qualifié la conduite de certains politiciens égyptiens concernant le GERD de « jeu perdu d'avance ».

Selon Swain, l'Égypte accepte de plus en plus la réalité de l'existence du barrage et de son caractère permanent dans le bassin du Nil.

Selon lui, cette rhétorique persistante est en grande partie destinée à un public national.

Les dirigeants politiques et militaires égyptiens ont fait de l'Abay un enjeu de sécurité depuis des décennies, présentant le fleuve non seulement comme un système hydrique international partagé, mais aussi comme une question existentielle de sécurité nationale.

Ce contexte politique rend la rhétorique agressive inévitable, même lorsque les réalités techniques sous-jacentes ne la justifient pas.

Swain a fait valoir que le fait de porter à plusieurs reprises la question du GERD devant le Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas susceptible de modifier la trajectoire fondamentale du différend.

Le Conseil de sécurité est profondément divisé, a-t-il noté, tandis que la Chine a toujours maintenu une position favorable aux droits des pays situés en amont d'utiliser les ressources en eau transfrontalières.

La Chine est elle-même un pays situé en amont de nombreux grands fleuves asiatiques et a donc maintenu une politique de longue date contre toute intervention extérieure visant à empêcher les États situés en amont de développer leurs ressources en eau.

C'est pourquoi, selon Swain, les tentatives d'internationalisation du différend relatif au GERD par le biais du Conseil de sécurité ont peu de chances de produire le résultat escompté par l'Égypte.

Plus important encore, a-t-il fait valoir, de tels efforts ne peuvent pas changer le cours des choses : l'Éthiopie a construit le barrage.

Le GERD n'est plus une proposition, un plan directeur ou un outil de négociation diplomatique, C'est une réalité physique.

Et cette réalité a modifié l'équilibre des pouvoirs dans le bassin du Nil.

Selon Swain, la réussite de l'Éthiopie représente bien plus qu'une simple prouesse technique. Il s'agit également d'une victoire diplomatique et géopolitique pour un pays qui, historiquement, a subi d'énormes pressions chaque fois qu'il a tenté de développer ses propres ressources en eau.

« Le statut diplomatique et régional de l'Éthiopie est en hausse, tandis que l'influence de l'Égypte a diminué », a-t-il déclaré.

L'argument n'est pas que l'Égypte soit devenue insignifiante.

C'est plutôt l'ancien modèle, qui permettait à l'Égypte de définir les limites du développement en amont, qui n'est plus viable.

Le GERD l'a clairement indiqué.

La mer Rouge et le Nil : deux fronts d'une même angoisse stratégique ?

Swain a également critiqué l'opposition de l'Égypte aux efforts de l'Éthiopie pour garantir un accès fiable à la mer.

Depuis l'indépendance de l'Érythrée au début des années 1990, l'Éthiopie est un pays enclavé, bien qu'elle soit l'un des pays les plus peuplés d'Afrique et l'une des économies les plus importantes du continent.

Avec la croissance continue de la population, de l'économie et des ambitions industrielles de l'Éthiopie, l'accès aux routes commerciales maritimes est devenu un enjeu stratégique et économique de plus en plus important.

Swain soutient que l'Égypte devrait reconnaître cette réalité plutôt que de tenter d'entraver la recherche par l'Éthiopie d'accords maritimes de coopération.

Il a décrit les efforts déployés par l'Égypte pour empêcher l'Éthiopie d'accéder à la mer comme un autre exemple de stratégie perdante.

« L'Égypte aurait dû se concentrer sur la mise en place d'un accord de coopération concernant les eaux du Nil et travailler en coopération », a-t-il déclaré.

La logique est simple : le développement de l'Éthiopie ne peut être définitivement stoppé par des pressions diplomatiques, des campagnes politiques ou des menaces.

On ne peut pas non plus faire disparaître la géographie par magie.

L'Éthiopie, en pleine croissance, aura besoin d'énergie, de voies commerciales et d'un accès aux marchés internationaux. La question n'est pas de savoir si l'Éthiopie s'engagera dans la voie du développement, mais si ses voisins choisiront la coopération ou la confrontation.

La fin du discours sur les « droits historiques » ?

L'analyste politico-économique américain Lawrence Freeman a également soutenu que les objections de l'Égypte au GERD manquaient de fondement technique raisonnable.

S'adressant précédemment à l'Agence des nouvelles ethiopienne, Freeman a déclaré que le remplissage du barrage n'avait pas entraîné la réduction permanente du débit du Nil dont les responsables égyptiens avaient averti à plusieurs reprises.

Selon lui, le véritable débat ne devrait plus tourner autour des menaces, des ultimatums et des revendications historiques.

Il faudrait se concentrer sur la manière dont les pays du bassin du Nil peuvent utiliser leurs ressources en eau partagées pour promouvoir le développement.

« Ils devraient s'asseoir et entamer cette discussion, plutôt que de s'engager dans ces ultimatums antagonistes et de rester bloqués dans le vieux système des droits historiques », a déclaré Freeman.

« Réfléchissons à la manière dont les dix nations du bassin du Nil peuvent se développer ensemble. »

Pour Freeman, la question centrale n'est pas de savoir qui possède le fleuve, mais comment les pays du bassin peuvent développer des infrastructures, produire de l'électricité et améliorer le niveau de vie de leurs populations.

Il a également contesté l'idée selon laquelle l'Égypte posséderait un droit historique incontestable à contrôler le Nil.

Il a fait remarquer que les eaux du Nil prennent leur source en grande partie dans les hauts plateaux éthiopiens, alors que l'Éthiopie n'était pas partie prenante aux accords de l'époque coloniale que l'Égypte invoque fréquemment.

Ces accords ne peuvent donc raisonnablement être utilisés pour empêcher définitivement l'Éthiopie de développer ses propres ressources naturelles.

« Il y a probablement des factions au sein de la direction égyptienne qui veulent s'assurer que l'Éthiopie n'atteigne pas pleinement son potentiel car cela, selon elles 'ce qui est une erreur' , diminuera leur influence politique », a déclaré Freeman.

Selon lui, c'est là le problème politique fondamental à l'origine de ce différend.

Depuis des générations, le développement de l'Abay en Éthiopie a été confronté à des tentatives visant à restreindre, retarder ou délégitimer ses ambitions.

Le reflux gastro-oesophagien (RGO) représente la rupture la plus significative avec cette histoire.

Un choix entre coopération et confrontation

Le fait le plus important concernant le GERD est désormais impossible à ignorer : le barrage a été construit.

La campagne politique menée contre ce projet pourrait se poursuivre. Les autorités égyptiennes pourraient continuer d'invoquer l'« unilatéralisme ». Les médias proches du pouvoir pourraient continuer de relayer les mises en garde concernant la sécurité de l'approvisionnement en eau. Les acteurs politiques pourraient continuer à exercer des pressions internationales.

Mais rien de tout cela ne change la réalité physique du barrage.

La question qui se pose à l'Égypte n'est donc plus de savoir si l'Éthiopie construira le GERD.

C'est ainsi que l'Égypte réagira face à une nouvelle réalité dans le bassin du Nil.

Elle peut continuer à s'appuyer sur la politique de la peur, les revendications historiques, les pressions diplomatiques et la confrontation extérieure.

Ou bien elle peut reconnaître que l'ancien ordre a changé.

Une approche coopérative permettrait aux trois pays de développer des mécanismes de prévisibilité, de partage des données et de coordination sans tenter d'imposer des restrictions permanentes au développement de l'Éthiopie.

Cela ouvrirait également la voie à une coopération plus large dans les domaines de l'énergie, du commerce, des infrastructures et de l'intégration économique régionale.

Le GERD pourrait devenir une source de conflit permanent.

Ou bien elle pourrait constituer le fondement d'une nouvelle'ère de coopération.

Le choix ne repose plus de plus en plus sur l'Éthiopie, qui a déjà achevé son projet historique, mais sur ceux qui continuent de résister à la réalité qu'elle représente.

Ce barrage a démontré que l'Éthiopie peut se développer.

Cela a démontré qu'un pays africain situé en amont peut développer des infrastructures à grande échelle sans renoncer à sa souveraineté.

Et cela a démontré que l'ancienne hypothèse selon laquelle l'Éthiopie doit rester sous-développée afin de préserver les privilèges des puissances en aval ne peut plus être retenue.

C'est pourquoi la campagne égyptienne qui se poursuit contre le GERD ressemble de moins en moins à une bataille autour de l'ingénierie hydrotechnique et de plus en plus à une lutte contre un ordre régional en mutation.

Et dans cette lutte, les experts avertissent de plus en plus que le recours persistant de l'Égypte à la confrontation pourrait bien n'être rien de plus qu'une stratégie perdante.