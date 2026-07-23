Ethiopie: L'Union africaine condamne les attaques contre la navigation en mer Rouge et met en garde contre la menace qui pèse sur la sécurité régionale et mondiale

L'Union africaine a fermement condamné les attaques revendiquées par les Houthis contre des pétroliers commerciaux en mer Rouge.

Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a averti que cette escalade constitue une grave menace pour la paix régionale, la sécurité maritime internationale et la stabilité économique mondiale.

L'Union africaine a exprimé sa pleine solidarité avec le Royaume d'Arabie saoudite suite à l'annonce par les Houthis d'un blocus naval visant le pays.

Leprésident a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Union africaine à la sécurité, à la souveraineté et à la stabilité de l'Arabie saoudite.

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Il a par ailleurs souligné que les attaques contre les navires commerciaux et les tentatives d'entraver la libre circulation maritime constituent une grave menace pour la sécurité internationale.

Il a souligné que la liberté de navigation et la sécurité du transport maritime commercial doivent être pleinement respectées conformément au droit international.

Il a notamment condamné la grave escalade en mer Rouge, l'un des corridors maritimes les plus importants sur le plan stratégique au monde.

Le président a averti que toute perturbation du transport maritime commercial en mer Rouge pourrait avoir des conséquences considérables, menaçant la connectivité maritime régionale, les chaînes d'approvisionnement mondiales et la sécurité énergétique.

Youssouf a également souligné que cette perturbation nuirait aux intérêts économiques de nombreux pays africains dont le commerce dépend d'un accès sûr et ininterrompu aux voies maritimes vitales.

« La sécurité des routes maritimes en mer Rouge revêt une importance stratégique vitale pour l'Afrique », souligne le communiqué.

Le président Youssouf a appelé les Houthis à cesser immédiatement toutes les attaques contre la navigation commerciale, à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver les tensions et à respecter pleinement le droit international régissant la navigation maritime.

L'Union africaine a également réaffirmé son soutien aux efforts régionaux et internationaux visant à désamorcer le conflit, à préserver la sécurité maritime et à promouvoir un règlement pacifique et négocié.

L'Union africaine a souligné que le maintien de la paix et de la stabilité en mer Rouge est essentiel non seulement pour la région, mais aussi pour l'Afrique et la communauté internationale dans son ensemble.