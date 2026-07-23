Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen s'entretient avec le président ghanéen John Dramani Mahama

Addis Ababa — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh s'est entretenu en tête-à-tête avec le président ghanéen John Dramani Mahama à la Jubilee House, en marge du Sommet d'urgence de l'Union africaine sur la santé.

Le vice-Premier ministre a déclaré que l'Éthiopie accordait une grande importance à son amitié de longue date avec le Ghana, fondée sur des idéaux panafricains partagés et un engagement commun en faveur de l'unité et du progrès de l'Afrique.

Les deux parties se sont félicitées de l'achèvement des travaux du nouveau bâtiment de la chancellerie ghanéenne à Addis-Abeba.

Ils ont qualifié ce bâtiment de symbole des liens durables qui unissent l'Éthiopie et le Ghana.

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Le président John Dramani Mahama a salué le rôle historique de l'Éthiopie en tant que symbole de la liberté et de l'unité africaines, ainsi que les progrès que le pays continue de réaliser grâce à des initiatives telles que l'« Initiative de l'Héritage vert » et d'autres efforts nationaux de développement.

Les deux parties ont également salué les préparatifs en cours pour le 12e Forum de Tana et ont exprimé leur reconnaissance envers le conseil d'administration du Forum de Tana pour son rôle moteur dans la promotion du dialogue sur la paix, la sécurité et l'avenir de l'Afrique.

Le vice-Premier ministre a réaffirmé la volonté de l'Éthiopie d'approfondir son partenariat étroit avec le Ghana afin de faire progresser les intérêts communs de l'Afrique et du monde entier.