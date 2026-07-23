Addis Ababa — La perte des débouchés maritimes directs de l'Éthiopie sur la mer Rouge a été la conséquence directe de décisions prises par des entités de transition qui n'avaient ni légitimité constitutionnelle ni mandat public pour céder des actifs nationaux souverains, a déclaré l'expert en géographie Dr. Eliyas Abiy.

Dans une interview exclusive accordée à l'Agence de presse éthiopienne (ENA),Dr. Eliyas a souligné que la transition politique postérieure à 1991 avait gravement compromis les intérêts nationaux stratégiques de l'Éthiopie, lorsque des groupes politiques non mandatés ont finalisé la séparation sans garantir un accès souverain à des débouchés côtiers clés, en particulier le port d'Assab.

« Au cours de la transition, ni l'entité politique d'Addis-Abeba ni l'administration d'Asmara ne disposaient de la capacité juridique ni du mandat parlementaire nécessaires pour céder les droits historiques de l'Éthiopie », a déclaré Dr.Eliyas, soulignant que la perte de l'accès maritime avait été dictée par des structures de pouvoir illégitimes plutôt que par un processus légal et constitutionnel.

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De plus, Eliyas a vivement critiqué le cadre structurel du référendum de 1993. Il a souligné que le choix proposé à l'électorat était politiquement biaisé, opposant aux électeurs « l'indépendance ou l'esclavage ».

« Comment une autorité représentant l'Éthiopie aurait-elle pu accepter une prémisse aussi erronée ? », s'est interrogé Dr. Eliyas.

« Un référendum authentique et juridiquement valable aurait dû proposer un choix équilibré : "Voulez-vous l'indépendance ou souhaitez-vous rester au sein de l'Éthiopie ?" Présenter l'alternative à l'indépendance comme de "l'esclavage" a fondamentalement faussé l'ensemble du processus. Les dirigeants d'Addis-Abeba de l'époque n'avaient ni la légitimité ni le mandat constitutionnel pour accepter un référendum structuré de cette manière. »

Il a ajouté que les occasions historiques qui se sont présentées par la suite pour remédier à ce déséquilibre stratégique ont été laissées de côté -- notamment à la suite du conflit frontalier de 1998-2000, lorsque les forces de défense éthiopiennes avaient mis en déroute les troupes adverses et s'étaient avancées à moins de 60 kilomètres d'Asmara. Dr.Eliyas a souligné que des agendas politiques à courte vue et des pressions diplomatiques extérieures ont finalement empêché l'Éthiopie de récupérer son accès maritime vital via Assab.

La présence souveraine de l'Éthiopie le long de la côte de la mer Rouge remonte à l'Antiquité, le pays entretenant des liens commerciaux importants via ses territoires côtiers historiques. À la suite de la Seconde Guerre mondiale et de la fin de l'occupation coloniale italienne, la résolution 390(A) de l'Assemblée générale des Nations unies de 1950 a reconnu ces liens historiques profondément enracinés, fédérant l'Érythrée à l'Éthiopie en 1952 afin de rétablir l'accès direct de l'Éthiopie, pays enclavé, à Massawa et Assab.

Cependant, la dissolution de la fédération en 1962, suivie de trois décennies de conflit armé et de la chute du régime du Derg en mai 1991, a conduit à la mise en place d'autorités politiques de transition tant à Addis-Abeba qu'à Asmara. Le référendum de 1993 a abouti à la déclaration officielle de l'indépendance de l'Érythrée.

Les entités de transition au pouvoir ayant finalisé cette séparation sans établir de cadre juridiquement contraignant et à long terme garantissant à l'Éthiopie un accès souverain à Assab -- un port historiquement développé pour desservir le coeur de l'Éthiopie centrale --, l'Éthiopie est devenue le pays enclavé le plus peuplé au monde. Les débats politiques actuels continuent de réexaminer cette période, en soutenant que les décisions prises par des entités de transition non mandatées ne peuvent priver définitivement l'Éthiopie de son droit naturel et historique à la mer.