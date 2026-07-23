Sénégal: Ourossogui - Un décès et des dégâts matériels enregistrés suite aux orages

Ourossogui — Des dégâts matériels, des blessés et un décès ont été enregistrés suite aux orages survenus mercredi soir dans la commune de Ourossogui, en plus de la longue coupure d'électricité qui s'en est suivie, a-t-on appris du préfet du département de Matam, Modou Thiam.

"Ce mercredi soir, il y a eu beaucoup de dégâts matériels enregistrés dans la commune de Ourossogui, à cause des orages, notamment des chutes de poteaux électriques. Il a eu aussi des victimes avec des blessés et un cas de décès d'un garçon de 11 ans, à cause de l'affaissement d'un mur", a indiqué le chef de l'exécutif départemental.

Modou Thiam intervenait, jeudi, lors d'une visite qu'il effectuait au centre hospitalier régional de Ourossogui, où il était venu s'enquérir de la situation des blessés pris en charge dans cet établissement hospitalier.

Il s'est ensuite rendu au domicile du jeune ayant perdu la vie dans ces intempéries, au quartier Moderne 1, accompagné du directeur de l'hôpital de Ourossogui, d'une délégation du conseil départemental de Matam et des membres du conseil municipal de Ourossogui.

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M. Thiam a annoncé qu'un dispositif sera mis en place dans le cadre du comité départemental de lutte contre les inondations, en plus d'une réunion prévue la semaine prochaine et dont l'objet va porter sur les stratégies de prévention.

"Au-delà de ce comité, nous avons fait une expression de besoins au niveau central pour voir comment le ministère peut nous accompagner en termes de matériels, tels que des matelas et des tentes, dans le but de parer à toute éventualité. On est en train de prendre toutes les dispositions", a dit le préfet.

Il a laissé entendre qu'il s'agissait, à travers ce déplacement, de venir montrer toute la disponibilité des autorités aux populations pour leur dire qu'elles sont à leurs côtés et que toutes les dispositions de nature logistique et matérielle seront prises pour les accompagner.