Sénégal: Mamadou Lamine Dianté appelle à consolider la culture du dialogue social

Dakar — Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, président sortant du Haut conseil du dialogue social (HCDS), a appelé à la consolidation de la culture du dialogue social au Sénégal, estimant que les différends entre partenaires sociaux ne peuvent être durablement résolus que par la concertation, la prévention et la recherche de consensus.

"Les divergences conjoncturelles sont inhérentes aux relations professionnelles, mais nous ne pouvons leur trouver des solutions qu'en faisant nôtres les vertus et la culture du dialogue social", a-t-il déclaré, mercredi, lors de la cérémonie de passation de service avec son successeur, Faly Seck.

Il a invité les trois composantes du dialogue social, notamment gouvernement, employeurs et travailleurs à préserver "la tradition d'un dialogue préventif et constructif", afin de surmonter les divergences inhérentes aux relations professionnelles.

Revenant sur les vingt mois passés à la tête du Haut Conseil du dialogue social, de novembre 2024 à mai 2026, il a rappelé avoir trouvé une institution disposant déjà d'acquis importants après près de dix années d'existence, mais confrontée à un déficit de visibilité et d'appropriation de ses mécanismes par les acteurs sociaux.

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Selon lui, l'équipe dirigeante sortante s'est attachée à inscrire son action dans une logique d'anticipation, de prévention et de facilitation afin de renforcer le rôle du HCDS dans la pacification des relations professionnelles et la promotion d'un dialogue social durable.

Le ministre a indiqué que sa nomination au gouvernement, le 1er juin 2026, l'avait fait passer du rôle de facilitateur entre les parties à celui de représentant de l'État et d'interlocuteur direct des partenaires sociaux sur les questions relatives au travail et à la fonction publique.