Sénégal: Une chercheuse de l'UCAD distinguée pour une thèse sur l'alimentation des citoyens

Dakar — L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) a attribué son Prix des meilleures thèses à Sokhna Ndao Diao pour l'année 2026, en récompense de son travail de recherche consacré à l'alimentation des Sénégalais et à ses répercussions sur la santé publique, a-t-on appris des services de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), jeudi.

Cette distinction annuelle de l'ANSTS salue "les travaux de recherche les plus remarquables issus des universités sénégalaises", mettant en lumière cette année "une étude dont les résultats apportent un éclairage scientifique sur l'un des principaux défis sanitaires auxquels le Sénégal est confronté, à savoir la progression des maladies liées à une alimentation déséquilibrée", rapporte un communiqué.

Soutenue en mai 2023 au Laboratoire de Chimie analytique et Bromatologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la thèse de Sokhna Ndao Diao porte sur la composition des aliments consommés au Sénégal et leurs effets sur la santé, renseigne la même source.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"À travers une analyse chimique rigoureuse de l'alimentation locale, la chercheuse a évalué [...] les qualités nutritionnelles des aliments", leur teneur en vitamines et en nutriments essentiels, ainsi que les éléments susceptibles de présenter des risques pour la santé, tels que les contaminants, les excès ou les déséquilibres nutritionnels, souligne le texte.

Il ajoute qu'au-delà du constat, les recherches de Mme Ndao propose des "solutions concrètes et adaptées aux réalités locales pour améliorer la qualité de ce que nous mangeons au quotidien, une contribution directe à la prévention des maladies liées à l'alimentation".

En cela, cette contribution scientifique "fournit aux autorités de santé, aux professionnels de nutrition et aux familles des données scientifiques solides, ancrées dans la réalité sénégalaise, pour agir concrètement", ajoute le document.

Il évoque un contexte sénégalais marqué par "la progression du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'obésité et des carences nutritionnelles", des maladies liées à une mauvaise alimentation.