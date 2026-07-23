Congo-Kinshasa: La sécurité et la réponse à l'épidémie d'Ebola au coeur des échanges le gouverneur de l'Ituri et la MONUSCO

Le commandant de la Force de la MONUSCO, le général Ulisses De Mesquita Gomes, a rencontré mercredi 22 juillet le gouverneur de l'Ituri, le général Gaby Kasongo. Les échanges ont porté sur la sécurité, la protection des civils et la réponse à l'épidémie d'Ebola, qui continue de provoquer des décès dans cette province considérée comme l'épicentre de la maladie.

Les deux personnalités ont également évoqué les points relatifs au renforcement de la coopération FARDC-MONUSCO pour la paix et la sécurité, la protection des civils à travers des opérations conjointes. Mais aussi l'appui logistique et formation des soldats des FARDC, le soutien à la riposte contre Ebola, notamment la sécurisation des centres de traitement.

Le général De Mesquita Gomes a réaffirmé ce qui suit :

« J'ai présenté les résultats des opérations conjointes menées par les FARDC et la MONUSCO, qui ont permis de renforcer la protection des civils et d'améliorer la situation sécuritaire dans la province. Nous avons aussi échangé sur le partage des appuis logistiques, ainsi que sur les efforts de formation et de renforcement des capacités des soldats des FARDC. La MONUSCO poursuivra son travail conjoint avec les FARDC pour assurer la protection des civils en Ituri ».

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L'Ituri reste un épicentre de l'épidémie d'Ebola, nécessitant une sécurisation accrue des activités de riposte.

Le commandant de la Force s'est rendu à Mungwalu, à 85 km de Bunia, pour constater l'appui de la MONUSCO à la sécurisation des interventions sanitaires. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de coopération régionale et de renforcement des capacités locales.