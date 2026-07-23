Congo-Kinshasa: Walikale - Fin de décennies d'isolement à Ntoto grâce à l'ouverture de la route vers Buhimba

Pour la toute première fois depuis des décennies, une moto est arrivée, mercredi 22 juillet, au village de Ntoto, chef-lieu du groupement Waloa Uroba, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu). Cette entité sort progressivement de plusieurs années d'enclavement dues au manque d'infrastructures routières. Ce premier engin motorisé a été accueilli avec enthousiasme, symbole d'une véritable bouffée d'oxygène pour la population.

Ce désenclavement historique est le fruit de l'achèvement de la première phase des travaux d'ouverture de l'axe routier Buhimba-Ntoto, long de 54 kilomètres et financé intégralement sur fonds propres par le secteur des Wanianga.

Inscrits dans le Plan quinquennal de développement local (2024-2029), ces travaux traduisent la volonté des autorités territoriales de transformer l'économie locale à partir des ressources propres du territoire.

D'un coût total estimé à 450 000 dollars américains, le chantier est financé grâce aux recettes fiscales locales, notamment les taxes, les impôts et les redevances minières.

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Le chef du secteur des Wanianga, le Dr Descartes Akilimali Bamwisho, précise que cette première phase ouvre la voie à un maillage routier plus ambitieux, visant à :

Raccorder l'axe Buhimba-Ntoto au réseau Walikale-Centre-Ngora afin de créer une interconnexion territoriale ;

Assurer, à terme, la jonction avec la cité de Nyabiondo, située dans le territoire voisin de Masisi.

S'il reste moins d'une dizaine de kilomètres à aménager pour assurer la continuité du tracé, les autorités préparent déjà la deuxième phase du projet, qui vise à permettre la circulation des véhicules lourds.

Cette phase sera consacrée aux travaux de génie civil et d'assainissement, notamment :

La construction de ponts et de bacs pour la traversée des cours d'eau ;

L'aménagement des zones marécageuses et le creusement de caniveaux destinés à l'évacuation des eaux.

Ces aménagements techniques permettront le passage sécurisé des véhicules de grand gabarit jusqu'à Ntoto, stimulant ainsi les échanges commerciaux et facilitant l'évacuation des produits agricoles.