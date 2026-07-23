Congo-Kinshasa: Walikale - Fin de décennies d'isolement à Ntoto grâce à l'ouverture de la route vers Buhimba

23 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Pour la toute première fois depuis des décennies, une moto est arrivée, mercredi 22 juillet, au village de Ntoto, chef-lieu du groupement Waloa Uroba, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu). Cette entité sort progressivement de plusieurs années d'enclavement dues au manque d'infrastructures routières. Ce premier engin motorisé a été accueilli avec enthousiasme, symbole d'une véritable bouffée d'oxygène pour la population.

Ce désenclavement historique est le fruit de l'achèvement de la première phase des travaux d'ouverture de l'axe routier Buhimba-Ntoto, long de 54 kilomètres et financé intégralement sur fonds propres par le secteur des Wanianga.

Inscrits dans le Plan quinquennal de développement local (2024-2029), ces travaux traduisent la volonté des autorités territoriales de transformer l'économie locale à partir des ressources propres du territoire.

D'un coût total estimé à 450 000 dollars américains, le chantier est financé grâce aux recettes fiscales locales, notamment les taxes, les impôts et les redevances minières.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le chef du secteur des Wanianga, le Dr Descartes Akilimali Bamwisho, précise que cette première phase ouvre la voie à un maillage routier plus ambitieux, visant à :

  • Raccorder l'axe Buhimba-Ntoto au réseau Walikale-Centre-Ngora afin de créer une interconnexion territoriale ;
  • Assurer, à terme, la jonction avec la cité de Nyabiondo, située dans le territoire voisin de Masisi.
  • S'il reste moins d'une dizaine de kilomètres à aménager pour assurer la continuité du tracé, les autorités préparent déjà la deuxième phase du projet, qui vise à permettre la circulation des véhicules lourds.
  • Cette phase sera consacrée aux travaux de génie civil et d'assainissement, notamment :
  • La construction de ponts et de bacs pour la traversée des cours d'eau ;
  • L'aménagement des zones marécageuses et le creusement de caniveaux destinés à l'évacuation des eaux.

Ces aménagements techniques permettront le passage sécurisé des véhicules de grand gabarit jusqu'à Ntoto, stimulant ainsi les échanges commerciaux et facilitant l'évacuation des produits agricoles.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.