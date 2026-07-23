Congo-Kinshasa: La délocalisation du marché transfrontalier d'Ango-Ango/Noki suscite l'inquiétude des commerçants à Matadi

À Matadi, l'annonce du déplacement du marché transfrontalier d'Ango-Ango/Noki provoque une vive inquiétude chez les petits commerçants transfrontaliers. Ces derniers craignent une baisse d'activité et des risques sécuritaires.

Ayant appris la nouvelle de la délocalisation de leur marché, situé à la frontière angolaise, les vendeurs sont dans l'inquiétude totale. Jugeant ce site névralgique pour la survie économique de centaines de familles, ils exhortent les autorités urbaines à privilégier la concertation.

Pour les commerçants, la proximité immédiate avec la frontière angolaise constitue le poumon financier de leur commerce. Un éloignement excessif risquerait d'asphyxier le flux des échanges quotidiens avec les clients venus d'Angola.

Meda Ngoma, vendeuse d'oranges, exprime l'incertitude des marchands :

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« Nous voulons savoir où nous serons installés, parce que ça doit nous faciliter les échanges commerciaux avec nos voisins Angolais. Cela nous aide beaucoup. Si nous allons loin, ça va vraiment nous handicaper ».

Au-delà de l'impact économique, la dimension sécuritaire préoccupe fortement les acteurs du secteur. Habitués à la présence d'un dispositif militaire au poste frontalier actuel -- rassurant pour les commerçants passant la nuit sur place avec d'importantes liquidités --, certains proposent un aménagement alternatif, notamment sur l'espace vacant situé derrière le poste de péage, afin de concilier la fluidité frontalière et la protection des personnes.

La mairie rassure : un relogement prévu à 200 mètres du site actuel

Joint par Radio Okapi ce jeudi 23 juillet, le maire de Matadi, Dominique Nkodia Mbete, face aux appréhensions des commerçants, tente de rassurer sur la proximité du nouveau site d'accueil.

L'autorité urbaine précise que le projet ne vise pas à éloigner les commerçants de leur bassin d'activité.

Le nouvel emplacement retenu ne se situe qu'à deux cents mètres de la frontière, précise-t-il.

Dominique Nkodia assure également que des séances de concertation sont programmées avec les délégués des commerçants afin d'analyser leurs doléances et de finaliser l'aménagement du nouveau site dans un climat apaisé.