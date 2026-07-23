Congo-Kinshasa: La société civile de Kalehe appelle à la prudence sur le lac Kivu en cette saison sèche

23 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle Société Civile de Kalehe, par la voix de son président Benjamin Mungazi, appelle les armateurs et les voyageurs à redoubler de vigilance sur le lac Kivu en cette saison sèche.

En ce mois de juillet, les eaux connaissent de fortes vagues, communément appelées Shabirabalamba, qui représentent une menace sérieuse pour les embarcations et augmentent les risques de noyades.

Il recommande :

  • une prudence constante : de jour comme de nuit, les responsables de bateaux doivent observer une vigilance accrue ;
  • Respect de la capacité des embarcations : éviter de charger au-delà des limites prévues ;
  • Séparation des passagers et marchandises : utiliser une embarcation pour les passagers et une autre pour les marchandises afin de réduire les risques ;
  • Responsabilité partagée : armateurs, voyageurs et autorités doivent collaborer pour prévenir tout drame.

Benjamin Mungazi demande aux autorités compétentes et aux personnes de bonne volonté d'appuyer les communautés riveraines, notamment dans le groupement de Mbinga Nord, en fournissant des moteurs adaptés, des canots rapides pour intervenir rapidement en cas d'accident ou de circonstances imprévues.

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