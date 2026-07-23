Cameroun: Bafoussam - Une candidate au probatoire bt décède après la proclamation des résultats

Appel à un meilleur accompagnement psychologique des élèves en période d'examens

Le Lycée Technique de Bafoussam est en deuil. Dans un communiqué publié le 21 juillet dernier, le proviseur de l'établissement annonce avec une profonde tristesse le décès de DATEWO CARENNE LADOUCE, élève en classe de Première BT MHB et candidate malheureuse au probatoire.

Selon les informations rapportées par l'administration, après avoir consulté son matricule et constaté la mention "refusée", la jeune fille aurait ingéré une substance toxique. Transportée à l'hôpital, elle est décédée environ 30 minutes après sa prise en charge, malgré les efforts du personnel soignant.

En cette douloureuse circonstance, le Proviseur du LT Bafoussam a présenté au nom du délégué départemental des Enseignements Secondaires de la Mifi, et en son nom propre ainsi qu'à celui de toute la communauté éducative, les condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

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Un drame qui relance le débat sur la santé mentale à l'école

Au-delà de l'émotion, ce drame soulève avec acuité la question de la préparation psychologique des candidats aux examens officiels. La période des résultats est une étape charnière, souvent vécue avec une pression immense par les élèves, leurs familles et tout le système éducatif.

Pour les spécialistes de l'éducation, il devient urgent de banaliser l'échec et de rappeler qu'un examen n'est pas une fin en soi. Un échec au Probatoire, au Baccalauréat ou au BEPC n'enlève rien à la valeur d'un jeune ni à ses chances de réussite future.

L'urgence de l'accompagnement psychologique

Face à ce genre de situation, plusieurs acteurs plaident pour la mise en place systématique de cellules d'écoute et de soutien psychologique dans les établissements scolaires, particulièrement avant et après la proclamation des résultats.

Les pistes proposées :

1. Sensibilisation en amont : Pendant l'année scolaire, organiser des séances avec des conseillers d'orientation et des psychologues pour préparer les élèves à toutes les éventualités et dédramatiser l'échec.

2. Présence d'un encadrement le jour des résultats : Mobiliser les enseignants, CPE et psychologues scolaires pour accueillir, écouter et orienter les élèves, qu'ils soient admis ou non.

3. Communication aux parents : Impliquer les parents dans la gestion des émotions liées aux résultats et leur rappeler l'importance du dialogue et du soutien sans jugement.

Le Ministère des Enseignements Secondaires rappelle par ailleurs que des lignes d'écoute et des services sociaux scolaires existent pour accompagner les élèves en détresse. Il est essentiel que chaque jeune sache qu'il peut parler, demander de l'aide et qu'il n'est jamais seul.

En cette période de proclamation, le LT Bafoussam et l'ensemble du système éducatif de la Mifi appellent à la solidarité, à la bienveillance et au rappel d'une vérité fondamentale : la vie et la santé d'un enfant passent avant tout diplôme.