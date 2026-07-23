Cameroun: Défense - La 21e promotion de l'ESIG clôture son parcours de formation

Une nouvelle promotion d'officiers supérieurs est désormais prête à intégrer les plus hautes sphères du commandement militaire. L'École supérieure internationale de guerre (ESIG) a procédé à la cérémonie officielle de fin de formation de sa 21e promotion, marquant l'aboutissement de onze mois d'enseignements consacrés aux enjeux contemporains de la défense et de la sécurité.

La cérémonie a été présidée par le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, en présence de responsables militaires, de représentants diplomatiques, d'universitaires et de plusieurs personnalités venues saluer cette nouvelle cuvée d'auditeurs.

Au total, 54 officiers supérieurs, issus du Cameroun et de plusieurs pays partenaires, ont achevé leur cycle de formation. Durant près d'une année, ils ont été préparés à assumer des responsabilités de haut niveau grâce à un programme axé sur la stratégie, la géopolitique, la conduite des opérations, le management, le leadership et la gestion des crises.

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La cérémonie a également été l'occasion de récompenser les meilleurs auditeurs ainsi que des encadreurs dont l'engagement a contribué à la réussite de cette promotion. Plusieurs distinctions honorifiques et prix d'excellence ont été remis en reconnaissance de la qualité des résultats obtenus et du professionnalisme démontré tout au long de la formation.

S'adressant aux nouveaux diplômés, Joseph Beti Assomo les a invités à mettre les compétences acquises au service de leurs institutions respectives et à répondre avec efficacité aux défis sécuritaires qui évoluent constamment dans un contexte international marqué par de nouvelles menaces.

L'ESIG délivre à ses auditeurs le Brevet d'études militaires supérieures du second degré (BEMS II), accompagné d'un diplôme de Master II en stratégie, défense, sécurité et gestion des crises. Cette double qualification ouvre la voie à des fonctions de commandement, de planification et de direction au sein des forces armées et des institutions de défense.

Au fil des années, l'École supérieure internationale de guerre s'est affirmée comme un centre de référence en Afrique pour la formation des cadres militaires. En accueillant des officiers de différentes nationalités, elle contribue au renforcement de la coopération régionale et internationale, tout en favorisant le partage d'expériences face aux défis communs en matière de paix et de sécurité.

Cette 21e promotion vient ainsi renforcer les capacités des armées partenaires avec des officiers appelés à jouer un rôle déterminant dans la conception et la conduite des politiques de défense de leurs pays.