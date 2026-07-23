Angola: FILDA 2026 - Le Port de Soyo affiche des perspectives de croissance opérationnelle

Luanda — La présentation de l'évolution de l'activité opérationnelle, de l'impact économique et de la croissance institutionnelle constitue le principal axe de la participation de l'Entreprise Portuaire de Soyo (EPS) à la 41e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), qui se déroule du 21 au 26 juillet dans la Zone Économique Spéciale (ZEE).

À cette occasion, l'entreprise met à la disposition des visiteurs et des partenaires potentiels des données statistiques attestant d'une progression significative du trafic de marchandises et de passagers au cours des dernières années, a constaté jeudi l'ANGOP.

L'EPS présente également les informations relatives à la récente signature des contrats de concession des terminaux de passagers et de fret du Port de Soyo avec SOGESTER et Base do Kwanda, ainsi qu'à l'exploitation du quai principal et des quais desservant Azule Energy, Angola LNG et Texaco.

Selon le président du Conseil d'administration de l'entreprise, Fernando Dias, ces concessions s'inscrivent dans les pratiques de gestion des ports modernes, où le secteur privé assure les activités opérationnelles tandis que l'État se concentre sur les fonctions de régulation et de contrôle.

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Il a souligné que ces contrats permettront à l'entreprise de renforcer sa capacité opérationnelle et d'accroître la demande pour les services portuaires, tout en invitant les investisseurs à saisir les opportunités offertes par ce secteur.

Fernando Dias a rappelé qu'entre 2008 et 2025, l'EPS a enregistré une progression continue de son trafic portuaire, s'imposant comme une infrastructure de référence pour l'acheminement des marchandises et la mobilité fluviale dans la région. Le Port de Soyo constitue également un maillon stratégique pour l'approvisionnement de la province de Cabinda, compte tenu de la discontinuité géographique de cette enclave avec le reste du territoire angolais.

Le dirigeant a précisé qu'en 2025, le port avait traité 26 897 tonnes de marchandises en trafic de cabotage et enregistré un trafic de 171 583 passagers.

Au regard de ces performances, l'EPS réaffirme son engagement en faveur de la modernisation des infrastructures portuaires, du renforcement de l'économie nationale et de la fourniture de services toujours plus efficaces à ses clients et partenaires.