Angola: FILDA 2026 - Nossa Seguros promeut l'éducation financière auprès des étudiants

Icolo e Bengo — La compagnie d'assurance Nossa Seguros a présenté, jeudi, à la 41e édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), le projet « Nossa Literacia Financeira », une initiative destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur.

Lors de la présentation, la directrice de l'Assurance Vie et des Fonds de pension de Nossa Seguros, Albertina Napita, a indiqué que ce projet est mis en oeuvre depuis 2025 et qu'il est présenté officiellement au public dans le cadre de la FILDA 2026.

Elle a précisé que l'initiative a déjà touché 1 500 étudiants universitaires à Luanda et qu'elle vise à développer leurs connaissances en matière de gestion financière dès leur parcours académique.

« Nous nous efforçons de lever les tabous liés à l'argent et d'orienter les jeunes vers les différentes possibilités d'épargne, d'investissement et de protection financière. L'éducation financière constitue un outil essentiel pour leur avenir professionnel et personnel », a-t-elle déclaré.

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Selon la responsable, le projet comprend des conférences, des ateliers pratiques et la distribution de supports pédagogiques, en partenariat avec des universités et des associations étudiantes.

À travers cette initiative, Nossa Seguros réaffirme son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises et de la promotion d'une culture de l'éducation financière.

La troisième journée de ce qui est considéré comme le plus grand salon d'affaires d'Angola est également marquée par plusieurs animations et conférences destinées aux visiteurs et aux opérateurs économiques.

Prévu jusqu'au 26 juillet, l'événement est organisé sous le thème « Produire et innover localement, conquérir les marchés mondiaux » et réunit 2 348 exposants nationaux et internationaux.