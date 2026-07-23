Angola: Le nouvel ambassadeur au Sénégal promet de renforcer la diplomatie économique

Luanda — Le nouvel ambassadeur d'Angola au Sénégal, António Egídio de Sousa Santos, a déclaré mercredi à Luanda que sa mission serait guidée par le strict respect des directives de l'Exécutif, avec un accent particulier sur le renforcement de la diplomatie économique et la consolidation des relations bilatérales.

S'adressant à la presse après sa prise de fonctions devant le Président de la République, João Lourenço, le diplomate a révélé qu'il cessait ses fonctions de représentant spécial du Président de la Commission de l'Union africaine (CUA) pour la République Centrafricaine, soulignant qu'il se consacrerait désormais exclusivement à la représentation diplomatique de l'Angola à Dakar.

« L'Angola peut attendre de moi le respect scrupuleux du serment que je viens de prêter, de la Constitution, des lois de la République et des directives de ma hiérarchie, en particulier du Président de la République et du Ministère des Relations Extérieures », a-t-il déclaré.

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António Egídio de Sousa Santos a assuré qu'il s'efforcerait de transmettre la position officielle de l'État angolais aux autorités sénégalaises, tout en apportant son soutien à la communauté angolaise résidant au Sénégal.

Il a également souligné la poursuite de la stratégie de diplomatie économique promue par le président João Lourenço, la jugeant essentielle au renforcement de la coopération entre les États africains.

« Nous poursuivrons la diplomatie économique, qui est primordiale à l'heure actuelle, non seulement pour l'Angola, mais pour l'ensemble du continent africain », a-t-il insisté.

L'ambassadeur a indiqué qu'il s'attacherait à renforcer le dialogue politique et économique avec le Sénégal, en veillant à la bonne transmission des directives du chef de l'État angolais aux autorités sénégalaises et à la communauté angolaise résidant au Sénégal.

Fort d'une longue carrière militaire, le général à la retraite Egídio de Sousa Santos a occupé de hautes fonctions au sein des Forces armées angolaises (FAA), notamment celles de chef d'état-major adjoint chargé de l'éducation patriotique et de chef d'état-major des FAA.

Après avoir pris sa retraite de l'armée nationale, il a ensuite été représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine (CUA) pour la République centrafricaine et chef de la Mission de l'Union africaine en Afrique centrale (MISAC).