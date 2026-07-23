Angola: L'Université Kimpa Vita développe un projet de lutte contre la petite corruption

Uíge — Le Centre de Recherche Scientifique de la Faculté de Droit de l'Université Kimpa Vita a développé un projet éducatif sur l'intégrité et la lutte contre la petite corruption, qui sera mis en oeuvre prochainement dans la province d'Uíge.

La mise en oeuvre de ce projet, menée en partenariat par le gouvernement provincial d'Uíge et l'administration municipale, devrait concerner les élèves du primaire et du secondaire, a expliqué le chercheur Cristóvão Jeremias à l'ANGOP ce jeudi.

L'initiative comprend des activités pédagogiques et récréatives visant à promouvoir des valeurs telles que l'éthique, la citoyenneté, l'honnêteté et la responsabilité, afin de développer, dès le plus jeune âge, une culture de rejet des pratiques corrompues.

Selon le membre du Centre de recherche scientifique, investir dans l'éducation des enfants représente un moyen de s'attaquer aux causes profondes du problème, permettant ainsi de former les générations futures plus conscientes des méfaits de la corruption sur le développement du pays.

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Il a également plaidé pour l'intégration de contenus relatifs à l'éthique, à la citoyenneté, à l'intégrité et à la prévention de la corruption dans les programmes scolaires du primaire et du secondaire.

Cristóvão Jeremias a cité le Rwanda et le Botswana comme exemples de pays africains qui, selon lui, ont enregistré des progrès dans les indicateurs internationaux de perception de la corruption, grâce à l'engagement des institutions et à la participation citoyenne.

Comme il l'a indiqué, le projet pilote devrait débuter cette année, et une présentation publique de l'initiative aux médias et aux partenaires est prévue avant le lancement des activités.

Le chercheur a estimé qu'investir dans l'éducation des nouvelles générations constitue une stratégie à long terme pour renforcer la citoyenneté, consolider une culture d'intégrité et contribuer à la réduction de la corruption en Angola.