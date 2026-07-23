Angola: Le Brent approche les 100 dollars le baril

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, s'établit actuellement (12h00 heure locale) à 98,28 dollars, approchant ainsi la barre des 100 dollars.

Le pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en septembre de cette année, a ouvert à 95,40 dollars ce jeudi, après avoir clôturé la séance précédente à 94,07 dollars.

L'appellation « pétrole brut de la mer du Nord » désigne le pétrole brut extrait de cette région maritime européenne. Il est ainsi nommé en raison de son origine géographique et est plus connu à l'international sous le nom de Brent.

Le prix de cette matière première a explosé suite aux attaques successives des États-Unis contre l'Iran.

Il y a deux semaines, le président américain Donald Trump a annoncé la fin de l'accord de cessez-le-feu provisoire avec l'Iran, estimant que l'autre partie violait le pacte.