Angola: Le SIC-Bié interpelle deux individus avec 35 diamants en leur possession

Cuito — Le Service d'Investigation criminelle (SIC) a interpellé, dans la municipalité de Lúbia, province de Bié, deux ressortissants angolais âgés de 49 et 51 ans, qui étaient en possession de 35 pierres de diamant destinées à la commercialisation.

Cette opération constitue la deuxième intervention menée ce mois-ci par le SIC dans la municipalité de Lúbia contre des personnes impliquées dans la détention et le trafic présumé de diamants. La première avait eu lieu le 5 juillet, avec l'arrestation de deux autres individus trouvés en possession de 80 pierres.

L'information a été rendue publique jeudi par le porte-parole provincial de cet organe relevant du ministère de l'Intérieur, Carlos Oliveira, qui a précisé que les suspects ont été appréhendés en flagrant délit lundi, à l'issue d'une micro-opération menée dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale de minerais stratégiques.

Le responsable a indiqué que les autorités poursuivent les investigations afin d'établir l'origine des diamants saisis.

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En plus des ressources minières, les agents ont procédé à la saisie d'une balance de pesage, d'une lampe torche, d'un détecteur de diamants, ainsi que de 300 dollars américains et de 810 dollars namibiens.

Dans la province de Bié, située dans le centre de l'Angola, l'exploitation artisanale de minerais stratégiques est particulièrement observée dans les municipalités d'Andulo, Nhârea, Lúbia, Calucinga, Cunhinga, Chinguar, Chitembo, Camacupa et Cuemba.

Selon le porte-parole, durant la même période, le SIC a également interpellé deux jeunes âgés de 17 et 18 ans, soupçonnés d'être impliqués dans le vol de batteries et de plaques de véhicules dans la cité résidentielle Horizonte, à Cuito.