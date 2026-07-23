Angola: Le vice-gouverneur du Zaire appelle à une gestion rigoureuse des ressources publiques

Mbanza Kongo — Le vice-gouverneur de la province du Zaire chargé du secteur politique, social et économique, Afonso Nzolameso, a exhorté, jeudi à Mbanza Kongo, les gestionnaires publics à assurer une utilisation parcimonieuse des ressources de l'État.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire provincial consacré aux orientations pour l'élaboration du Budget général de l'État (OGE) pour 2027, le responsable a estimé que les dirigeants publics doivent promouvoir une culture de gestion axée sur les résultats, afin de répondre aux besoins prioritaires des populations.

Selon le vice-gouverneur, le contexte actuel exige des responsables dotés de vision, d'esprit d'initiative et d'engagement, ainsi que des professionnels capables de comprendre les réalités des communautés et de transformer leurs besoins en propositions structurées.

Dans cette perspective, Afonso Nzolameso a invité les administrateurs municipaux à faire preuve de davantage de créativité dans l'identification de nouvelles sources de mobilisation des recettes publiques, dans le respect du cadre légal en vigueur.

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« Nous ne pouvons plus continuer à dépendre exclusivement des recettes du Trésor. Nous devons améliorer l'organisation des services, renforcer les mécanismes de contrôle et valoriser les potentialités propres à chaque municipalité », a-t-il déclaré.

Il a souligné que la rigueur, la transparence, l'efficacité et l'orientation vers les résultats constituent des exigences fondamentales pour chaque gestionnaire public de la région. Selon lui, l'élaboration de l'OGE/2027 ne doit pas être considérée comme un simple exercice administratif, mais comme un processus destiné à répondre aux besoins des populations et à favoriser le développement effectif des communautés locales.

D'une durée d'une journée, le séminaire réunit des délégués et directeurs provinciaux, des administrateurs municipaux ainsi que des responsables de différentes unités budgétaires de la province du Zaire.