Angola: Une biologiste plaide pour un renforcement de la surveillance des eaux territoriales angolaises

Luanda — La biologiste et chercheuse angolaise Adjany Costa a plaidé, jeudi à Luanda, pour un renforcement de la surveillance environnementale des eaux territoriales du pays afin de garantir la durabilité des ressources marines.

S'exprimant auprès de l'ANGOP en marge de la Conférence africaine sur l'économie bleue, la spécialiste a souligné que le contrôle de la biomasse et la préservation des zones de reproduction des espèces marines constituent les seules garanties à long terme pour prévenir l'effondrement des stocks halieutiques commerciaux.

Elle a ajouté que la protection de la biodiversité marine et l'établissement de quotas de pêche industrielle dans les eaux territoriales gagnent en efficacité lorsqu'ils sont associés au renforcement de l'éducation financière et à un appui technique aux associations de pêche artisanale, faisant des ressources océaniques un levier direct de lutte contre la pauvreté.

Elle a souligné que la surveillance environnementale des eaux territoriales demeure un facteur déterminant pour préserver l'équilibre biologique de l'Atlantique Sud et assurer la durabilité des ressources au bénéfice des générations futures.

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La chercheuse a également préconisé une approche conciliant le développement durable des océans avec la protection socioéconomique et le bien-être des communautés riveraines de l'intérieur du pays.

Selon elle, tout modèle d'expansion industrielle ou portuaire qui ignorerait le capital humain des zones côtières périphériques risquerait de créer de nouvelles disparités.

Elle a estimé que les impératifs de durabilité écologique et de viabilité économique des espaces maritimes doivent coexister dans une approche intégrée et harmonieuse.

Adjany Costa a par ailleurs indiqué que la levée des contraintes structurelles qui entravent la modernisation du secteur maritime national exige l'organisation urgente de dialogues de haut niveau entre le gouvernement, les armateurs internationaux et les autorités douanières.

« Ces plateformes de concertation politico-stratégique sont indispensables pour élaborer des mécanismes de contrôle plus efficaces et attirer les investissements directs étrangers dans le secteur de la pêche, tout en garantissant que les décisions relatives à l'octroi des licences industrielles et à l'exploitation des flottes soient prises dans un cadre de coordination centralisé et transparent », a-t-elle déclaré.

Pour la spécialiste, les débats institutionnels ne sauraient faire l'impasse sur une évaluation scientifique de la biomasse et de la biodiversité aquatique présentes le long du littoral angolais.

La conférence réunit plus de 400 participants issus de dix pays. Elle s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'Angola au titre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et de la Stratégie africaine pour l'économie bleue 2020-2030.

La rencontre, qui s'achève vendredi, est organisée sous le thème « Leadership politique pour la transformation de l'économie bleue en Afrique ». Elle vise à traduire les orientations stratégiques en actions concrètes et à impulser un changement qualitatif, à travers deux journées de débats techniques suivies d'une journée de rencontres de haut niveau.